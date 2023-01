Alfredo Benavides regresa a ‘JB en ATV’ tras la salida de Carlos Vílchez: mira aquí la promoción

Alfredo Benavides es el nuevo jale de ‘JB en ATV’ luego que Carlos Vílchez decidiera dar un paso al costado para emprender un nuevo proyecto en América TV. El hermano de Jorge Benavides aparecerá desde el sábado 14 de enero a las 8:30 horas, a través de ATV.

Mediante una promoción, la televisora hizo la presentación oficial del humorista, quien a las filas de ‘JB en ATV’. “Regresa a casa”, señala el video.

Cabe indicar que Alfredo Benavides no trabaja con su hermano desde el 2018, cuando decidió retirarse de ‘El wasap de JB’, para irse a ‘El reventonazo de la Chola’, en América TV.

Alfredo Benavides regresa a trabajar con Jorge Benavides.

En aquel entonces, el humorista señaló que no había tenido ningún enfrentamiento con Jorge Benavides, y su decisión se debió a que quería iniciar una nueva etapa en su carrera.

“¿Por qué dejé Latina? A mediados del año pasado ya había tomado la decisión de salir del canal, pero aclaro que no hubo ningún problema ni con el canal ni con nadie. Fue una decisión personal, he estado acostumbrado a trabajar solo. Mi hermano no se ha molestado (por estar ahora en ‘El reventonazo de la chola’)”, dijo.

En noviembre de 2021, la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra Alfredo Benavides por sus presuntos vínculos con una organización criminal liderada por el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, y otros delitos como lavado de activos, Esto, luego de que no se pudiera justificar sus ingresos económicos.

Durante su declaración, el cómico señaló que decidió retirarse del programa de su hermano porque él y su cuñada Karin Marengo fueron involucrados en esta denuncia.

¿A qué se dedicaba actualmente Alfredo Benavides?

Alfredo Benavides nunca dejó de hacer lo que más le gusta, ha aceptado invitaciones de programas que le pedían imitar determinados personajes. Hace poco lo vimos en el programa de Magaly Medina, caracterizado de Deyvis Orosco. Lo último que se supo es que trabajaba para la empresa A.H. Producciones, de Andrés Hurtado, como el productor de contenidos e imagen.

Alfredo Benavides imitando a Deyvis Orosco. (Captura)

