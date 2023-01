Padres de pacientes oncológicos reclaman falta de medicamentos: “Sin eso mi hija puede morir”

El reclamo de los padres de pacientes oncológicos|Video: 24 Horas

Los pacientes oncológicos solo piden una cosa al Estado: “la oportunidad de vivir”. Sin embargo, los padres de familia denuncian la falta de medicamentos y maltratos, por lo que se han visto obligados a realizar un plantón en los exteriores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

En este sentido, Karina Pujay, vocera del Colectivo Ley de Cáncer Infantil, reveló que existe escasez de medicamentos que son necesarios para sus tratamientos ante el lento avance de la ley.

“Tenemos desabastecimiento de medicamentos, desde lo más básico como un paracetamol hasta lo más complejo como es Asparaginasa pegilada y el Atra. Y es una vergüenza que el día de ayer la ministra indique que va a transferir dinero cuando las medicinas tienen un tiempo de caducidad”, declaró a 24 horas.

Padres denuncian falta de medicamentos para pacientes oncológicos.

Asimismo, aseveró que pudieron tener contactos el año pasado con el actual ministro de Economía, quien les comunicó trabajar para el presupuesto de la ley. No obstante, la reunión aún no se ha llegado a concretar.

Un pedido

“Sin ese medicamento mi hija puede morir”, relata la progenitora

“Puede avanzar su enfermedad. Ella tiene un tumor maligno en la cabeza y quiere vivir, por favor. (…) Mi hija no pudo hacer desde el día de ayer su radioterapia, porque dicen que la máquina está malograda, pero me doy con la sorpresa que otros niños han hecho radioterapia el día de hoy”, mencionó una madre de familia entre lágrimas.

“Mi esposo está dentro con mi hija internada. Dice que no le van a poner todavía el trióxido de arsénico, porque no hay el Atra. Primero le dan de tomar el Atra a mi hija y dentro de cuatro horas le empiezan a poner el trióxido de arsénico por la vena. ¿Quiere decir que hoy no va a recibir el Atra? Y mi hija está en peligro. Si no le ponen el trióxido de arsénico, mi hija puede fallecer”, relató a RPP.

Foto: Andina

Son algunos de los pedidos de los padres que buscan luchar por la vida de sus menores hijos. Asimismo, otros progenitores han denunciado que sus pequeños habrían sido maltratados cuando fueron atendidos en el instituto.

Transferencia del Minsa

El último jueves, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, indicó que ordenó la transferencia de S/515 millones al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Esto tiene la finalidad que se realicen las compras de los medicamentos a favor de los pacientes con cáncer.

“El paciente y la enfermedad no esperan. Es por esa razón que nuestro despacho ha dispuesto que se haga esta transferencia de los recursos antes del 10 de enero para que garanticemos que nuestros pacientes tengan estos medicamentos”, manifestó.

Además, precisó que se comprará “por receta”, por lo cual se ha cubierto “casi el 10% de pacientes” que carecían de este medicamento. Cabe precisar que, hace un año fue promulgada, pero no se ha reglamentado hasta el día de hoy.

