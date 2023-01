TikTok: joven muestra qué se puede comer con un dólar diario en Perú

Con un poco de ingenio, es posible comer con muy poco dinero en el Perú (TikTok: @gisivy)

Perú, tierra bendita, donde se estira el dinero a niveles insospechados. Por lo menos así lo muestra una ciudadana venezolana. En un video cumplió un reto de alimentarse gastando tan solo un dólar por día. No será lo ideal, pero al menos es una idea para superar el día a día si es que alguien a está pasando mal con el tema del dinero.

Para nadie es un secreto que la situación para muchos peruanos no es fácil y cada día hay que salir a buscar el pan de cada día con mucho esfuerzo.

Y si para nuestros compatriotas no es sencillo, para una migrante lo es menos, pues al no ser de estos lares muchas veces tienen que enfrentarse a la xenofobia o a la mirada altiva de los demás.

Es por eso que la tiktokera identificada como @gisivy se propuso hacer un video que se han convertido en viral en el poco tiempo que lleva subido a la popular plataforma social.

En el mismo, la joven se propone a demostrar que para poder comer durante todo un día solo basta con tener un dólar en el bolsillo. Lo que logró comprarse con ese monto fue lo que sorprendió a más de un cibernauta acostumbrado a vivir con un poco de más holgura, tal vez. Y les dio un ejemplo para cuando pasen necesidad, no sufran en el proceso.

¿Qué compró?

Tras el planteamiento del problema en los primeros segundos de la producción audiovisual de tan solo un minuto de duración, @gisivy acude a lo que parecer la tienda más cercana a su casa, cambió el dólar por soles (le dieron tres soles con noventa céntimos) y para el desayuno se logró comprar dos panes, un huevo y un plátano. Tan solo gastó un sol.

“La verdad, a mí me pareció un desayunó bastante normal, algo que normalmente tomaría todas las mañanas”, se le escucha decir en las imágenes.

Para la hora del almuerzo, se decidió por una pechuga de pollo y papa. Ahora gastó dos soles. Con los productos se hizo un puré, aderezó la pechuga y lo cocinó a la plancha. “Quedó bastante rico, pero todavía me quedé con hambre porque era muy poquito”, aseguró.

Y a la hora de la cena, con los noventa céntimos que le quedaba, le alcanzó para comprar un choclo y un huevo. Los preparó haciendo el huevo revuelto y se lo comió con un poco de agua. Para que resbale, debe haber pensado.

“Los tres soles con noventa fue lo que gasté. Sí, se puede comer rico con un dólar en el Perú, pero te quedas con hambre”, dijo en la parte final del video.

Como era de esperarse, estas imágenes se han vuelto virales, pues demuestran lo que para algunos es un imposible en este país.

Tal ha sido el impacto de este video que ya ha sido reproducida más de 1.2 millones de veces. De igual manera, ha conseguido 73.7 corazones rojos de ‘me gusta’. En la sección comentarios se pueden leer, hasta el cierre de eta nota, 2054 mensajes. En la mayoría de ellos, lo toman con humor y otros se preguntan (nosotros también) en qué lugar vende el huevo a solo 20 céntimos.

“¿Cómo que un huevo 20 céntimos. ¿Dónde es?”, “¿Dónde es la tienda? Venden más cómodo xd”, “Dónde compraste el huevo para ir”, “el huevo está 0.50 céntimos al menos que sea de codorniz”, “el almuerzo no me llego ni a la muela”, “Alguien sabe de qué año es, porque dónde venden así el huevo a 20 céntimos que me digan alguien para ir a comprar”, son algunos de los mensajes que se dejan leer.

