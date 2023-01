Boletos a Machupicchu tendrán validez durante un mes para los afectados por el bloqueo de vías

Ingreso a Machupicchu se desarrolla con normalidad, según el Ministerio de Cultura.

Durante los últimos meses, el complejo arqueológico de Machupicchu ha enfrentado diversas dificultades, sobre todo tras el bloqueo de vías que impidió la llegada de miles de turistas. Dado que los boletos para entrar a la maravilla del mundo responden a una reserva que especifica fecha y hora, el Ministerio de Cultura ha decidido que dichas entradas tendrán validez por un mes para los afectados por las manifestaciones.

La Dirección Desconcentrada del Cusco también facilitará la devolución de dinero para aquellos visitantes que así lo consideren necesario. Por el momento, los ingresos al Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu y la Red de Caminos Inca se encuentran funcionando con normalidad. Tan solo el cinco de enero, 220 visitantes llegaron para visitar uno de los sitios más representativos del Perú.

“Los visitantes podrán ingresar a la llaqta de Machupicchu desde las 6:00 a.m. hasta las 04:00 p.m., sin sobrepasar la capacidad de carga diaria de 4044 visitantes permitida por Resolución Ministerial n° 452-2022-DM/MC”, se lee en un comunicado de las autoridades. Las rutas 1 y 2 de la Red de Caminos Inca estarán abiertas desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Para la ruta 5 de Chachabamba del Km 104, se podrá ingresar desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., durante los próximos días.

Turistas afectados por el bloqueo de carreteras podrán acceder al reembolso de su entrada.

Aquellos interesados en recibir la devolución por su boleto podrán hacerlo hasta el 11 de enero. Para ello deberán presentar los documentos que se les pida en la mesa de partes virtual de la Dirección Descentralizada del Cusco o a través del correo ingresos@culturacusco.gob.pe. Cabe resaltar que la opción de devolución está solo habilitada para aquellos cuyas entradas fueron reservadas para los días en que se han realizado protestas en el Cusco.

Regreso de la normalidad

El turismo en Cusco vive días grises. Ante el anuncio de la reanudación de las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte en varias regiones, la compañía PeruRail decidió suspender el servicio de sus trenes desde el 4 de enero hasta nuevo aviso.

La paralización de la empresa provocó que una gran cantidad de turistas que se disponían a visitar la ciudadela inca Machu Picchu abandonen Aguas Calientes para ponerse a buen recaudo y evitar quedar varados.

Según precisó PeruRail, la medida fue tomada para “garantizar la seguridad y cuidado” no solo de los pasajeros, sino también de sus trabajadores, por temor a que puedan ser agredidos o maltratados.





A través de un comunicado explicó que las operaciones suspendidas comprenden a todos sus trenes en las rutas Cusco-Machu Picchu-Cusco o Cusco-Puno-Cusco.

“La suspensión de las operaciones se da en cumplimiento a la notificación de la empresa concesionaria de las vías férreas, Ferrocarril Transandino, debido al reinicio indefinido de protestas en las ciudades de Cusco y Puno”, indicó.

“Con el objetivo de trasladar a los pasajeros que se encuentran actualmente en la estación de Machu Picchu, estamos procediendo hoy martes 3 de enero a incrementa el número de espacios en diferentes frecuencias de trenes. Esta reubicación de pasajeros con tickets comprados se realizará sin costo alguno”, agregó.

En su comunicado además señalan: “Informamos también que, desafortunadamente, en los próximos días las condiciones de seguridad no están garantizadas, razón por la cual nos veremos imposibilitados de movilizar trenes de emergencia para la evacuación de personas en esta ruta”.

Añadieron: “Lamentamos los inconvenientes que estos anuncios generan a nuestros pasajeros. Sin embargo, obedecen a situaciones totalmente ajenas a la voluntad de nuestra empresa y reiteramos que buscamos priorizar la seguridad de pasajeros y trabajadores ante el reinicio de protestas sociales”.

