Guillermo Dañino, el hombre que amaba China como ninguno, falleció a los 93 años

Los restos de Guillermo Dañino están siendo velados en la capilla del Colegio La Salle de Lima.

Si alguien había ofrecido su existencia a la investigación de la historia, lengua y cultura china, ese era Guillermo Dañino, un hombre al que hoy muchos despiden y otorgan un lugar especial entre sus recuerdos. El gigante asiático y sus miles de años de tradición tentaron al religioso que tradujo cientos de versos clásicos al español, realizó diversas publicaciones sobre la cultura asiática y brilló como actor en el otro extremo del mundo.

Desde muy joven ingresó a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, también conocidos como hermanos de La Salle, para convertirse en educador. Siendo ya lingüista, una tarde de 1979 recibió la visita de un representante de la Embajada China en el Perú. “En nombre del gobierno de mi país, queremos pedirle un servicio, que viaje usted a Nanjing donde queremos darle un puesto de profesor allí”, contó Dañino que le dijo aquel hombre.

En conversación con China Files, el religioso recordó que su primera impresión de China era la de un país “peligroso, el gigante comunista” y, aún así, semanas después estaba aterrizando en el país de Deng Xiaoping. Desde entonces iniciaría un fructífero vínculo que le construiría el camino de un invaluable trabajo académico que ha brillado sigilosamente entre quienes se sintieron contagiados por el entusiasmo de Dañino.

Guillermo Dañino dedicó su vida a la investigación de la historia, lengua y cultura china.

China siempre fue una fuente inagotable de información y experiencias. Su trabajo destaca por haber escrito sobre proverbios chinos y novelas, se sintió motivado a crear sus propios versos y llegó a la pantalla grande en casi 30 películas, cortometrajes y documentales. “Una joven moderna”, “La batalla decisiva” y “Negociaciones en Chongqing” son solo algunas de las producciones en las que participó el trujillano que cruzó el Pacífico.

Aprendizaje contínuo

A su regreso al Perú, su vínculo con Chino se hizo aún más fuerte. Cada año pasaba una temporada en el país asiático enfocado en sus estudios sobre la cultura. De aquellos años de estudios nacieron “Desde China. Un país fascinante y misterioso” (PUCP, 1990), “La pagoda blanca. Cien poemas de la dinastía Tang” (PUCP, 1996), “Cuentos chinos” (Lluvia, 1999), “Puente de porcelana”, “Enciclopedia de la cultura china” (Gobierno chino, 2013), entre otros.

“Puente de porcelana”, publicación que recoge poemas de su autoría, nació de su trabajo traduciendo a Du Fu. Dañino cuenta que tras mortificarse con el trabajo pensó que lo mejor para aliviar sus labores sería escribir poesía china en lugar de traducirla. “El viento me susurra canciones olvidadas / y a veces me ruge con furia desmedida. / Me acaricia la nieve con sus dedos de agua / y a veces me golpe al despertar de mi letargo”, es uno de los versos del mencionado libro.

Guillermo Dañino acostumbraba pasar una temporada cada año en China.

“Me propuse inspirarme en temas chinos, ya que vivía en China y utilizar los recursos poéticos que había aprendido de la dinastía Tang. Entonces me senté y la primera poesía me salió de un tirón: cuatro páginas. La primera poesía que escribí se llamó China. Continué y la segunda se llamó bicicleta dormida, inspirada en esas bicicletas que uno ve tiradas en Beijing y no se sabe bien qué están haciendo. Casi sin parar compuse mi primer libro, con 78 u 80 poemas, se llama “Puente de porcelana” contó a China Files.

Hoy Guillermo Dañino detuvo ese incansable trabajo de décadas para iniciar un viaje sin retorno. Quienes tuvieron la dicha de conocerlo, conservarán el entusiasmo con el que hablaba de aquel tema que le fascinaba y quienes hoy lo descubren podrán encontrarlo en las diversas publicaciones que conservan lo mejor de él.

