Aseguran que “Marcha por la Paz” sí se realizará: “Participarán grupos civiles y militares que están en retiro”

A un día de retomarse las protestas a nivel nacional en contra del actual Gobierno, José Luis Gil, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter), se refirió a la coyuntura que vive el país y defendió que la Policía Nacional del Perú (PNP) participe en marchas que respalden el orden democrático.

Días antes, tras generarse una controversia sobre el accionar de los agentes policiales en este tipo de manifestaciones, la PNP desistió de su incorporación en la denominada “Marcha por la Paz”: evento programado para el cuatro de enero.

La movilización se produce en el marco del anuncio de grupos y gremios regionales, en un acuerdo firmado el último 28 de diciembre, donde se alerta del reinicio de los reclamos en las calles en contra del Congreso, la presidente Dina Boluarte, entre otros.

En este contexto, Gil Becerra calificó la actuación de la PNP de no participar de la “Marcha por la Paz” como “correcta”, sin embargo, precisó que este no será un impedimento para realizar la movilización.

“La actuación de la Policía ha sido correcta, lo ha reconocido en un comunicado la PNP (…) pero este retiro de la Policía Nacional es absolutamente por razones políticas (…) para no generar problemas, por eso ya no participa. Pero no hay problema, igual la marcha se va a llevar a cabo y van a participar todas las organizaciones sociales, civiles y militares que están en retiro”, indicó en diálogo con RPP noticias.

El exfuncionario también aseguró que estas marchas ayudarán a “desagraviar” a la institución policial. En esta línea, precisó que la PNP argumentó “correctamente por qué decidieron hacerlo [intentar participar en la manifestación]” y que esta se encuentra contemplada en un escenario de “cultura de paz”.

“Todos vamos a participar y eso será el desagravio para la Policía Nacional cuando el gobierno, y quienes hayan decidido que esta marcha, no de realice vean en la calle la cantidad de gente (…) Esto [la movilización de la PNP] se realiza hace mucho tiempo”, comentó.

En otro momento, destacó que en estas protestas participan algunos grupos que cuentan con elementos infiltrados.

“Yo he participado en marchas. Yo sé lo que es reclamarle a un Estado determinadas medidas y eso se respeta, hay que mirarlo con mucha claridad. Pero lo que no está bien son estas personas que están ligadas a organizaciones terroristas, que hay documentos que sustenta que son un ejército guerrillero popular y que está en proceso judicial”, agregó.

Entre sus pedidos está la liberación del ex presidente de la república, Pedro Castillo Terrones. (La República)

Evalúan realizar “huelga de hambre masiva”

Desde el Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa (Fredicon), gremio que participó en esta reunión, el dirigente Felipe Domínguez no descartó a Infobae que otros grupos regionales se sumen a esta plataforma, según el pliego firmado “Primer Encuentro Macroregional del Sur”, debido a que mantendrán una convocatoria abierta.

“El día 4 vamos a hacer jornada de lucha totalmente pacífica, para aclarar. Se está dando la directiva a los dirigentes para que coordinen con la policía y se ubiquen a los infiltrados, [para que] no se distorsione nuestra marcha pacífica”, comentó.

En este sentido, el presidente del Fredicon también señaló a este medio que se discute una eventual huelga de hambre, entre los grupos gremiales, en los exteriores de algunas instituciones en Lima.

“[Evaluamos] Huelgas de hambre masivas (…) [frente a] embajadas, en donde se caractericen. Eso está en el debate aún, todavía no es un acuerdo”, afirmó.

