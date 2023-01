Nuevo presidente del Poder Judicial asumirá funciones este martes 3 de enero

Arévalo Vela fue elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema como el nuevo presidente del Poder Judicial.

Javier Arévalo Ríos asumirá las riendas del Poder Judicial este martes. El magistrado reemplazará en el cargo a Elvia Barrios al haber sido elegido por encima de Héctor Lama More por los integrantes de Sala Plena de la Corte Suprema el pasado 1 de diciembre.

Arévalo preside la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y ha sido integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Es egresado de derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también realizó su maestría y doctorado. Además de docentes de esa casa de estudios, así como la Universidad San Martín de Porres.

El electo presidente del PJ agradeció a los magistrados de la Sala Plena por “el amplio respaldo” a su candidatura y expresó que cumplirá con el deber encomendado.

“Voy a cumplir con el deber que recae sobre mi persona”, dijo luego de ser presentado por Elvia Barrios en conferencia de prensa, en la cual también estaban los integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema.

Además, señaló que las políticas del Poder Judicial son políticas de Estado. “Por lo tanto, continuaremos en la línea de lo que se ha venido trabajando”, indicó.

Arévalo manifestó que ya la institución está enrumbada en ejes como la lucha contra la corrupción, la lucha contra la violencia de género, y la digitalización de sus procesos. Añadió que otro tema importante en el que trabajarán será el lograr mejorar la seguridad ciudadana.

En la misma sesión, se eligió al magistrado Ulises Yaya Zumaeta como nuevo jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, en reemplazo de Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana.

Cuestionamientos

El nuevo presidente del Poder Judicial afronta actualmente no solo una investigación luego que un informe de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), recomendará destituir al juez Javier Arévalo por no denunciar la contratación de su hermano con el Estado, ya que por ley no podría tener vínculo laboral.

En caso este servidor público sea elegido como el actual titular de la Corte Suprema, Arévalo deberá enfrentar el proceso administrativo y podría ser destituido si el pleno de la JNJ ratifica el informe de su representante Guillermo Thornberry.

Además, el nuevo titular del PJ fue denunciado por presunta discriminación contra la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (LGBT).

Según el diario Perú 21, la ONG Demus denunció que Arévalo Vela tenga una sanción debido al voto y argumentos que esgrimió como integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en 2020. El 8 de enero de ese año, el magistrado desconoció las disposiciones actualizadas de “Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad”.

El Consejo Ejecutivo del PJ aceptó adherirse a la actualización, pero no incluyó la Regla N° 4 que estipula como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género. En esa línea, Arévalo enfatizó en la argumentación de su voto que solo existen dos tipos de géneros, hombre y mujer, y que la orientación sexual solo podía entenderse de forma heterosexual.

“Biológicamente solo es admisible la existencia del género masculino y femenino (...) en consecuencia, no puede considerarse como causas de vulnerabilidad a la orientación sexual o la identidad de género, pues, de ser así, resultaría que estaría aceptando como causal de vulnerabilidad el ser varón o mujer o el identificarse en tales calidades”, indicó.