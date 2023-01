Conmebol saludó a Paolo Guerrero: “Día especial para uno de los grandes goleadores del fútbol sudamericano

Paolo Guerrero cumplió 39 años y recibió un saludo de la Conmebol. (guerrero9,conmebol)

El atacante peruano Paolo Guerrero está de cumpleaños, celebra sus 39 años de vida, y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lo saludó a través de sus redes sociales presentando sus estadísticas como goleador, además, de un mensaje destacando su historia como futbolista.

“Día especial para uno de los grandes goleadores del fútbol sudamericano. Paolo Guerrero celebra sus 39 años. Campeón de la @ConmebolRecopa 2013. ¡Felicidades! #CreeEnGrande”, publicó la máxima entidad del fútbol sudamericano. Acompañó el texto con una imagen con sus estadísticas: “280 goles en 723 partidos disputados”.

Paolo Guerrero es el máximo goleador histórico de la selección peruana con 39 goles en 108 partidos, además, ha sido máximo goleador de la Copa América en sus ediciones del 2011 y 2015. Sin embargo, a nivel de clubes también ha tenido una gran actuación, ha obtenido el balón de bronce en el Mundial de Clubes 2012, cuando salió campeón con el Corinthians.

El atacante peruano Paolo Guerrero está de cumpleaños y celebra sus 39 años con diferentes saludos por parte de los clubes en los que jugó. (corinthians,alianzalima)

Saludos de clubes

La Conmebol no fue la única institución que homenajeó al delantero peruano. Alianza Lima, club donde se formó, también lo saludó. “¡Feliz cumpleaños, Paolo Guerrero! Aliancista y uno de los grandes del fútbol internacional. Deseamos que pases un día muy especial en compañía de tu familia Blanquiazul. ¡Felicidades!”, escribió en sus redes sociales el cuadro de La Victoria.

El club alemán Hamburgo festejó el onomástico del delantero. “Feliz cumpleaños, Paolo Guerrero. Felicitamos a nuestro delantero que estuvo 183 veces en la cancha, por su 39 cumpleaños hoy y le deseamos todo lo mejor”, publicó el elenco europeo.

Desde Brasil, también llegó un saludo, el Corinthians, equipo con el que fue campeón del Mundial de Clubes en el 2012. Paolo Guerrero anotó el gol de la victoria ante el Chelsea. “Paolo Guerrero, autor de nuestros goles en el Mundial de Clubes 2012, ¡también cumple hoy un año más de vida! ¡Felicidades! #ParabénsGuerrero #VaiCorinthians”, escribió el ´Timao´ en sus redes sociales.

El deseo del goleador

Paolo Guerrero aún está sin equipo y en el 2022 no fue su año. Las continuas lesiones lo alejaron de la cancha. El delantero peruano sopló 39 velitas y como deseo por su cumpleaños pidió volver a su mejor nivel.

“Muchas gracias Dios por un año más de vida, por un año con tiempos tristes, felices y por mucho aprendizaje. 2023 solo te pido una cosa, que yo vuelva a hacer lo que más me gusta hacer, solo te pido eso y en alto nivel. Sé que tú Dios quieres, sé que muchas personas no lo quieren, pero sé que tú vas hacer que yo vuelva y de la mejor manera”, publicó en su cuenta de Instagram.

El último equipo de Paolo Guerrero fue el Avai de Brasil, sin embargo, solo pudo jugar 10 partidos, 4 de ellos de titular, no anotó ningún gol ni dio asistencias, y debido a una lesión, no pudo acabar la temporada. A poco de iniciarse el año no se sabe a qué club arribará el delantero peruano.

Foto: Instagram.

