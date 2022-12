Peruana viajera: la historia de Carmen Villavicencio, una contadora que venció sus miedos para conocer el mundo

Carmen Villavicencio es creadora de contenido de viajes. (Instagram)

Carmen Villavivencio Ruiz es contadora de profesión, empresaria y creadora de contenido de viajes, cuya pasión recae en este último rol. En el 2018 decidió crear ‘Peruana viajera’ y desde entonces no ha parado de armar maletas para recorrer los 24 departamentos del Perú, así como algunas ciudades del mundo, y compartir toda su experiencia en redes sociales.

No se considera influencer, pues tiene muy claro la diferencia con ser blogger. Además, tiene una marca de ropa con identidad nacional que fundó en 2007 llamada KMK Perú. A pesar de que, tuvo que dejar a un lado la venta de sus prendas por unos años, en 2020 volvió con fuerza utilizando colores y frases representativas de todos los peruanos.

“Fui una de las primeras en utilizar el escudo en un polo, mochilas y bolsos. Lo que identifica a mi marca es que utilizo todo lo que yo aprendí, desde la tipografía, colores y estética de la cultura chicha. Quiero que la marca acompañe a todos en sus viajes y que se lleven en el pecho el orgullo de ser peruano”.

En una entrevista con Infobae, contó más detalles de los inicios de ‘Peruana viajera’ y cómo un fuerte acontecimiento que puso en riesgo su salud, originó que tome la decisión de empezar a publicar contenido. Asimismo, reveló el secreto para viajar a varios países y no quedarse sin dinero.

Carmen Villavicencio. (Instagram)

¿Cómo empezó esta faceta de blogger de viajes?

- Yo empiezo a viajar en el 2016 al extranjero y me di cuenta de que me gustaba mucho armar viajes. No solamente comprar un paquete en una agencia, sino buscar aerolíneas, horarios, precios y todos los detalles. Toda esa información la utilizaba, pero sentía que se desperdiciaba porque pensaba ‘¿Alguien la quiere?’ o ‘¿Dónde la comparto?’. Es así como, un día vencí mis miedos a las críticas y comencé a publicar. Busqué varios nombres hasta que llegué a ‘Peruana Viajera’.

“Un día me llevaron de emergencia, casi me muero. Me dije ‘te ibas a ir sin hacer lo que tanto querías hacer’. Esta fue mi motivación para empezar a compartir mis experiencias y viajes”.

Desde que comenzaste hasta ahora, ¿cómo ves tu evolución?

- Muy bueno. Mucha gente pide entrar a mi comunidad de ‘Peruana Viajera’. Yo también fundé mi estudio contable y me tomó mucho tiempo conseguir mi cartera de clientes y, sobre todo, que estos clientes se queden conmigo. Yo trabajo para disfrutar de mi dinero, de mis frutos y de mi esfuerzo. Yo decidí dedicarme a viajar porque me di cuenta de que me encanta estar en muchos lugares. Aprendí, también, ha crear contenido para marcas.

¿Crees que los chicos reality, al compartir fotos y vídeos de sus viajes de lujo, han perjudicado de alguna manera el ser un verdadero blogger de viajes?

- En realidad no. Ellos lo que hacen es compartir su vida de día a día y dentro de ello, son sus viajes. Ellos no te hablan de precios, clima, cómo llegaron, qué usar. Yo no considero que ellos hayan afectado el concepto de influencer de viajes o creador de contenido.

Últimamente, el canje es un tema que está generando críticas porque, a veces, se promociona solo por publicidad y no como una verdadera recomendación, ¿qué opinas al respecto?

- Lo que pasa es que hay tres formas de trabajar para redes sociales. Si te gusta y te ofrecen el dinero para que tú uses alguna foto, vídeo, o reel para que promociones el producto, ahí está la ética profesiones. Si uno no fuma, no puede promocionar cigarros o si uno no toma, no puede trabajar con marcas alcohólicas. Es por ello que comienzan las críticas.

“Uno tiene que investigar con quién va a trabajar. El canje, yo lo asocio más a la diversión. Una comida por una mención en historias. Normalmente, yo no lo hago porque no me considero un personaje público. Yo soy creadora de contenido de viajes”.

¿Consideras que los usuarios valoran el tipo de trabajo que haces?

- Sí. Estoy muy agradecida porque tengo una comunidad muy bonita. No tengo mensajes negativos y acepto todo tipo de comentario.

Peruana viajera cuenta todo sobre Ayacucho. (TikTok)

¿Se puede vivir siendo blogger de viajes?

- Sí, siempre que estés amarrado a marcas grandes y que te van a pagar mensual por exclusividad y por publicar contenido de su marca en tus redes. Para eso necesitas credibilidad, exposición y tener tiempo. En un año no vas a conseguir eso, al menos que seas un actor o actriz. Sí se puede vivir siendo blogger de viajes, pero tienes que tener puntos a tu favor para que las marcas grandes apuesten por ti y quieran pagarte mes a mes. También, es importante trabajar en tu marca personal.

¿Qué te diferencia de otros creadores que comparten sus viajes?

- Yo te documento hasta el desnivel por donde tienes que caminar. Yo soy muy detallista en todo lo que hago y digo. Cuando yo viajo, te pongo la hora en la que llego, la temperatura, altura, cuanto tiempo me demoro de un tiempo a otro, cómo es el camino o si te da náuseas. Si hay algo que me diferencia de los demás, es que yo te documento absolutamente toda la experiencia para que tengan una idea de todo.

Sus retos para el 2023: quiere hacer el tour de Choquequirao, seguir la ruta de la Cordillera Huayhuah y escalar su primer nevado.

¿Cómo te afecta la actual crisis política?

- Bueno, yo tenía un viaje programado para este diciembre, pero no se va a poder dar. Con las carreteras cerradas. Salir desde Tacna hacia los lugares que iba a visitar, puede ser peligroso. Para seguir con mis publicaciones, tengo reservas de viajes que aún no he compartido y, no solamente son viajes, pueden ser tips, consejos, los cinco departamentos para viajar en verano, ¿cómo viajar sola?, recomendaciones y más.

Carmen Villavicencio. (Instagram)

‘Misias, pero viajeras’ fueron muy criticadas al decir que no hay mucho que visitar en Lima norte y este, ¿opinas lo mismo?

- Hay que tener un poquito de tino al decir las cosas. Si bien, hay distritos peligrosos en Lima, no son todos. Además, hay horarios donde puedes ir a hacer turismo. Cuando las escuché, pensé ‘Qué buen marketing’ porque estuvieron en la boca de todos, porque cuando uno necesita estar en el ojo de todo el mundo, puedes optar por sacar una noticia buena o media negativa, pero que haga que todos hablen de ti y que al final, se van a olvidar.

¿Qué lugares recomendarías?

- Hay tantos lugares que puedes visitar en Lima. No son lugares turísticos, pero puedes ir a los distritos de Cono Este, Santa Eulalia, Santa Eulalia, Santa Anita, Cono Norte. También, museos que están en Barranca y el Centro de Lima. Incluso, hay buses que salen del Centro o Miraflores para conocer Lima centro. Si quieres ir más al Este, tienes la opción de ir a Chaclacayo, es uno de los distritos más antiguos que tiene Lima, Chosica, donde hay muchos lugares para comer con un clima hermoso.

