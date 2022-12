Áncash: Alcalde saliente le cerró la puerta de oficina del municipio en la cara a su sucesor

Nuevo Chimbote: Alcalde le tira la puerta en la cara a sucesor | ATV

A horas que las nuevas autoridades regionales y municipales asuman funciones a nivel nacional este 01 de enero de 2023, en la localidad de Nuevo Chimbote, región Áncash, ocurrió un bochornoso incidente entre el burgomaestre saliente y su sucesor.

En imágenes compartidas por ATV Noticias, se observó a Domingo Caldas, actual alcalde de Nuevo Chimbote, tener una actitud reprobable en contra de su reemplazo, Walter Soto, al punto que le llegó a cerrar la puerta de la oficina del municipio en la cara.

Soto se disponía a recibir las credenciales para su próximo gobierno, pero Caldas decidió no cumplir con el protocolo y recalcarle que él todavía seguía siendo el titular de la comuna chimbotana.

Domingo Caldas Egusquiza tiene como último día de gobierno el 31 de diciembre.

“¿Sabes qué cosa? Yo soy el alcalde ahorita, tú no vas a venir a decirme si tengo que firmar qué cosa”, le dijo Caldas a su sucesor, quien lo miró con sorpresa.

En respuesta, Soto le indicó que era su obligación firmar el acta para que se empiece a dar la transferencia del cargo, así como estaba programado, por lo que su negativa no era aceptable.

“Le hemos ido a tocar la puerta para decirle que, como indica el cronograma establecido por Contraloría, hoy día 28 de diciembre tiene que firmar el acta de transferencia, pero no quiere. Dice que él es alcalde hasta el 31 y ese día firmará a las 12 de la noche”, declaró el virtual alcalde al noticiero.

Walter Soto asumirá funciones en la comuna de Nuevo Chimbote hasta el 2026.

Tras las conversaciones entre ambas partes y la intervención de un representante de la Contraloría General de la República, Caldas recapacitó y salió de la oficina para cumplir con la firma de los documentos de traspaso del municipio.

Se defiende

Luego del incidente, Caldas aseguró que “nunca” se negó a firmar, sino que hubo una “mala coordinación” entre las comisiones de transferencia.

Según el aún alcalde de Nuevo Chimbote, Soto y otras personas de su entorno llegaron hasta la sede del municipio y trataron de ingresar “a la fuerza” a su oficina, cuando se encontraba despachando.

“No entiendo esa prepotencia de llegar a empujarme la puerta y meterse a la alcaldía y estar adentro. Yo no he tenido problemas en firmar ningún documento de la trasferencia. Jamás hubiera hecho eso de querer entrar, todo se hace con calma sin apuros”, manifestó Caldas.

“Yo he dispuesto al equipo técnico que todo lo coordinen con el equipo entrante, ya Martín con Daniel Cueva debieron coordinar, por mi parte no hay ningún problema, el señor Walter Soto tiene que asumir y eso nada ni nadie lo evitará, por eso falso que no haya querido firmar dichos documentos”, añadió.

