Melgar: Sebastián Cavero apuesta por hacer una “gran Copa Libertadores” y ganar la Liga 1 2023

El joven futbolista se mostró ilusionado y contento por vestir la camiseta del ‘Dominó’. Además, reveló que Pablo Lavallén lo viene utilizando como lateral izquierdo.

Melgar, actual subcampeón de la Liga 1, presentó a los refuerzos del plantel profesional con miras a lo que será su participación Copa Libertadores y el inicio del torneo local. Uno de ellos fue el futbolista Sebastián Cavero que dio a conocer sus objetivos con el club arequipeño.

El ‘dominó' incorporó a sus filas a seis jugadores: Jhammir D’Arrigo, Sebastián Cavero, André Vásquez y los argentinos Pablo Magnín y Tomás Martínez. La institución ‘rojinegra’ realiza los trabajos de pretemporada en el estadio La Tomilla de Arequipa.

Sebastián Cavero, una de las primeras contrataciones de FBC Melgar para afrontar la temporada 2023, llegó procedente de Atlético Grau, equipo que se ubicó entre los tres mejores del Torneo Clausura. El joven futbolista ha sido considerado entre los más destacados de su categoría e incluso llegó a portar la banda de capitán a los 20 años.

Cavero dio a conocer cuáles son sus objetivos para el próximo año y aseguró que dará lo mejor de sí para conseguir estar entre los mejores del torneo.

“Estoy muy feliz de estar aquí, desde mi fichaje la ciudad me ha recibido muy bien. Estoy dispuesto a aprovechar cada minuto que tenga y a dar todo por la ‘rojinegra’. Espero que se nos pueda dar el tercer campeonato y si es que Dios quiere, hacer una gran Copa Libertadores”, sostuvo Sebastián en conferencia de prensa.

Asimismo, no dudó en brindarle un mensaje de confianza a la hinchada. “Les diría que voy a dar mi 100%, que voy a entregar todo, tanto técnica como físicamente y que seguramente van a estar felices con mi llegada”.

El ex jugador de Atlético Grau se viene preparando de la mejor manera para lo que será el inicio de la Liga 1 2023. (FBC Melgar)

Respecto a su llegada al club ‘rojinegro’, Cavero aspira a afianzarse en equipo. “Mi llegada se da después de haber tenido un gran año. Creo que hice una buena temporada, terminé jugando y eso me hizo muy feliz. Ahora me toca asumir un gran reto que es jugar por Melgar, sé que no será nada fácil, pero daré todo en cada entrenamiento”.

Finalmente, reveló que el técnico de Melgar, Pablo Lavallén, lo viene utilizando en una nueva posición. “Puedo jugar en cualquier posición por la banda izquierda. Mi principal característica es el uno contra uno, pero ahora estamos priorizando el tema defensivo jugando de lateral. Esperemos que en algún momento también me toque ser un poco más ofensivo”.

Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar

FBC Melgar informó que inició los trámites de nacionalización de Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar. La institución presentó los documentos a migraciones para que ambos puedan disputar el torneo local como peruanos y de esta manera, puedan liberar dos cupos de extranjeros, así lo confirmó el administrador del club, Ricardo Bettochi. “Hemos presentado los documentos de nacionalización por Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta. Estamos positivos que deberían salir antes del inicio del torneo”.

Bajas de Melgar

Si bien Melgar contrató a nuevos jugadores con miras a la siguiente temporada, también tuvo que afrontar la salida de Joel Sánchez, Martín Pérez-Guedes, José Luján, Kevin Quevedo y Jhonny Vidales.

Tanto Martín Pérez-Guedes como José Luján optaron por jugar en Universitario de Deportes, Jhonny Vidales decidió fichar por Cusco FC y Joel Sánchez hizo lo propio con UTC de Cajamarca. Hasta el momento, el único que no ha definido su futuro es el delantero Kevin Quevedo.

