Abogado de Pedro Castillo aparece en los planillones de firmas para inscribir al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso

Wilfredo Robles, abogado del expresidente Pedro Castillo, firmó para inscribir al Movadef.

El expresidente de la República, Pedro Castillo, no tuvo mejor idea que escoger a un abogado que tiene un pasado nada aceptable que recién sale a la luz debido a sus recientes apariciones en las audiencias del Poder Judicial, donde busca sacar de la cárcel a su patrocinado por fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre. Nos referimos a Wilfredo Robles.

Según el diario Perú 21, un documento de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional revela que el letrado fue detenido el 23 de julio de 1992 cuando llevaba explosivos juntos a otros integrantes del grupo terrorista y genocida Sendero Luminoso. Ese día, Robles, o también llamado el camarada ‘Aldo’, cayó junto a Amador Oré Durán, camarada ‘Amador’, y Jacinto Illanes Bautista, camarada ‘Jacinto’.

Illanes fue la persona que delató al abogado de Castillo como la persona que le había entregado cargas explosivas en el paradero Ecasa, ubicado en la Carretera Central, en el distrito de Santa Anita. Además, se le encontraron volantes con mensajes subversivos y una caja de fósforos que servirían para prender la dinamita para sembrar el terror.

Debido a las pruebas, Wilfredo Robles fue sentenciado a once años de prisión. Su condena culminó el 31 de enero de 2004. Sin embargo, lejos de enterrar este episodio que lo vincula al terrorismo que causó miles de muertes, siguió con algún tipo de vínculo.

Atestado policial en el que se lee el nombre del abogado de Pedro Castillo.

Planillón del Movadef con el nombre y firma del abogado de Pedro Castillo.

Así, el nombre y la firma del letrado aparece en los planillones de rúbricas del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, cuando quiso inscribirse sin éxito como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2012.

Ocho años después, Wilfredo Robles se uniría a las filas de Perú Libre de Vladimir Cerrón. Hasta junio de este año permaneció en la agrupación del lápiz cuyo líder fue sentenciado por corrupción debido a su gestión en el Gobierno Regional de Junín.

Horas antes de que se conozca su pasado con el terrorismo, el abogado de Pedro Castillo lanzó un desesperado mensaje en su cuenta personal de Twitter para denunciar que había sido “chantajeado” para abandonar la defensa legal del expresidente.

“Recibo llamadas que me coaccionan para abandonar la defensa del Pdte Castillo Terrones, caso contrario me dicen que el diario Perú 21 sacará un informe para desacreditar a mi persona” , escribió en su red.

Recibo llamadas que me coaccionan para abandonar la defensa del Pdte Castillo Terrones, caso contrario me dicen que el diario Perú 21 sacará un informe para desacreditar a mi persona — wilfredo robles rivera (@wilfred48162435) December 29, 2022

Luego, Robles indicó en entrevista con Exitosa Radio que efectivamente cumplió una condena de once años por terrorismo. Sin embargo, aclaró: “No he sido y no soy terrorista. Sí he estado en la cárcel como muchas personas inocentes que han sido incriminadas durante la dictadura de Fujimori y Montesinos”.

Hay que mencionar que Robles sustentó el pedido de apelación contra los 18 meses de prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Castillo, quien acusó al gobierno de Dina Boluarte de acabar con la vida de más de 30 peruanos y culpó al Congreso de la República de conspirar con otras instituciones para acabar con su gobierno.

“Yo jamás he cometido un delito de de rebelión, no me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero sí debo decir que quién sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, dejando como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”, sostuvo Castillo Terrones.

“Yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”. agregó.