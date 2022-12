Romina Gachoy cuenta qué hace con su dinero de ‘OnlyFans’ y anuncia colaboración con Xoana González

Romina Gachoy confirma colaboración con Xoana González. (Instagram)

Romina Gachoy es una de las figuras de la farándula peruana que encontró el éxito en OnlyFans, ganando cerca de 4 mil dólares al mes por su contenido en la plataforma de adultos. No cabe duda que, desde que decidió vender sus fotografías y vídeos con poca ropa, sus ahorros han crecido, así como la cantidad de sus seguidores.

Durante una entrevista con un medio local, la modelo reveló en qué gasta su dinero. A diferencia de Xoana González, quien ha podido comprarse más de dos departamentos y otras propiedades con la plata que genera con sus vídeos explícitos, la uruguaya prefiere invertir en otras cosas.

Romina Gachoy confesó que está involucrada en el negocio del dinero digital. “Mi dinero lo invierto en criptomonedas. Además, tengo otros negocios en el Perú y en el extranjero”, dijo a El Popular, para luego contar que tiene una casa en su país natal, donde piensa vivir en un futuro con su familia.

Cabe mencionar que, en 2021, Romina Gachoy y Jean Paul Santa María revelaron que tenían planes de mudarse a Uruguay, pues la rubia cuenta con diversas oportunidades para tener una mejor vida. Pero, lo que hacía falta era la autorización de la Angie Jibaja. Además, aclararon que no pensaban alejar a los hijos de Jean Paul de su madre, pues tendrían todas las facilidades para que puedan reencontrarse cada vez que quisieran.

En otro momento, Gachoy sorprendió al confirmar una colaboración con Xoana González. Si bien, hace algunos meses dejó en claro que no realizaría vídeos porno porque ‘tiene límites muy marcados’ en comparación a la argentina, ahora la rubia ha dejado en la intriga a todos sus fanáticos, pues solo dio a conocer que en febrero del 2023 se contactará con la modelo para empezar a grabar.

“Sí, de todas maneras será realidad en febrero del otro año. Ya lo conversamos, solo falta que nos sentemos a hacer la producción”, agregó.

La millonaria propuesta que recibió Romina Gachoy

Romina Gachoy no dudó en rechazar una propuesta que le hizo un millonario. La joven contó durante una entrevista con Magaly Medina que le ofrecieron un millón de dólares por un video porno, propuesta que le sorprendió mucho.

“Hubo un señor que me ofreció un millón de dólares para viajar y hacer un video así (porno) en Europa, con la única condición que nadie me iba a ver, que solo se iba a comercializar allá. Obviamente, te mueve el piso porque es mucho dinero, pero no estoy dispuesta a las consecuencias que eso traería a mi vida”, indicó como uno de los ejemplos de tantas propuestas que ha recibido.

“Te ofrecen de todo, me han ofrecido cantidades grandes de dinero. Pasa todo el tiempo, hace poquito, un fan me ofreció no solo a mí, sino también para irme con Jean Paul a ver a Perú a Qatar y no lo acepté, pero pasa eso todo el tiempo. Fue un fan que hay dentro de Only que me quiso regalar eso sin compromiso de nada y el pasaje para ver a Perú, pero por ahora Jean Paul no puede viajar lamentablemente, hasta que no se resuelva este tema no podemos viajar. Yo sí, pero no viajaría sin mi esposo. Se perdió la oportunidad, pero siempre te regalan de todo”, agregó.

