Aguinaldo de S/500: pagarán bono de 200 soles a trabajadores estatales para completar beneficio

Pago del bono de 200 soles para trabajadores estatales en Perú

Los trabajadores estatales fueron los grandes beneficiados en este mes de diciembre, ya que además del pago de 300 soles, se autorizó un monto adicional de S/200, con lo que se completa un ingreso adicional de 500 soles del aguinaldo prometido para los empleados del sector público. El monto se incremento gracias al anuncio de la presidenta Dina Boluarte.

El Decreto de Urgencia Nº 026-2022 indica que se autoriza de manera excepcional y por única vez en diciembre de 2022 el otorgamiento de un bono de 200 soles a favor de los funcionarios públicos y servidores nombrados y contratados, así como pensionistas a cargo del Estado.

Estos 200 soles adicionales al aguinaldo navideño de S/300 será abonado a más de 1,6 millones de funcionarios públicos bajo los siguientes regímenes:

- Decreto Legislativo N° 276

- La Ley N° 29944

- La Ley N° 30512

- Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220

- Personal de la salud del Decreto Legislativo N° 1153

- Los obreros permanentes y eventuales del sector público

- El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

- Decreto Legislativo N° 1057

- Los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley N° 15117, los Decretos Leyes N° 19846 y N° 20530, el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y la Ley N° 28091.

(Andina)

Monto adicional

El decreto también indica que en el caso de los trabajadores públicos cuyo ingreso bruto mensual es menor o igual a S/2 mil, se les otorgará un monto adicional de 100 soles, lo cual beneficiará a alrededor de 400,000 trabajadores.

Este bono extraordinario no forma parte del sueldo, ni tiene carácter compensatorio, ni pensionable y no está sujeto a cargas sociales.

Requisitos

Para acceder a este bono de aguinaldo navideño, los trabajadores deberán cumplir:

- Tener vínculo laboral vigente a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto de urgencia.

- Encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dónde cobrar el bono de 200 soles

Los trabajadores estatales cobran sus sueldos a través del Banco de la Nación, cuyo cronograma de pagos se actualiza mensualmente. Si aún no has cobrado el monto de tu aguinaldo y el bono navideño otorgado por el gobierno puedes acudir a las agencias de esta entidad financiera del Estado en horario habitual: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

