Alberto Otárola anuncia que se nombrarán como prefectos y subprefectos a distinguidos por su comunidad

Alberto Otárola anunció el cese de las funciones de todos los prefectos del Perú por incitar las protestas en el interior del país

El primer ministro Alberto Otárola informó hoy que para los cargos de prefectos y subprefectos a nivel nacional se designarán a personas que sean “reconocidas y distinguidas” por su comunidad, y que tengan una clara vocación democrática, ello sin importar su “color político” o estar ligadas al gobierno de turno.

“Los peruanos necesitan autoridades y funcionarios idóneos, por ello se nombrará en los cargos de prefectos y subprefectos a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político y de clara vocación democrática”, anotó en su cuenta de Twitter.

Además, el jefe del gabinete destacó que la administración de Dina Boluarte haya culminado las designaciones de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país, esto en cumplimiento con los compromisos establecidos y manteniéndose “firmes con la meritocracia”.

Te puede interesar: Ministra de Salud pidió a los congresistas otorgar voto de confianza al gabinete de Alberto Otárola

“Firmes con la meritocracia. Cumpliendo con nuestros compromisos y tal como anunciamos, se dieron por concluidas las designaciones de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país mediante la resolución directoral Nº403-2022-IN-VOI-DGIN”, escribió.

Los peruanos necesitan autoridades y funcionarios idóneos, por ello se nombrará en los cargos de prefectos y subprefectos a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político y de clara vocación democrática. — Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) December 26, 2022

Hay que recordar que el jefe del gabinete había señalado días atrás que iban a ser destituidos todos los prefectos del país por ‘contribuir’ a la desestabilización de las regiones y las representaciones locales en donde se mueven estas autoridades.

“El día de hoy se está disponiendo el cese de todos los prefectos a nivel nacional. Hemos encontrado un elemento que ha contribuido a la la desestabilización de las regiones. Vamos a hacer una evaluación, pero la decisión es reemplazar o dar por concluido estos nombramientos, porque lo que nosotros queremos no son solo funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho y que no se conviertan en personas que quiebren el orden público”, indicó el entonces titular de Defensa.

El papel de los prefectos en Perú ha sido cuestionada en los últimos meses y el pasado mes de noviembre la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen que propone la eliminación de esta función, pero hasta el momento no ha sido debatido en el pleno del Parlamento.

De acuerdo a Nilsa Chacón, estos puestos fueron copados por miembros de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, sindicato fundado por el expresidente Pedro Castillo, y de Perú Libre.

Te puede interesar: Alberto Otárola está a favor de la bicameralidad en el Congreso para “que pueda asegurar leyes de calidad”

Catorce de los designados son docentes y otros trece tienen vínculos con la Fenatep (Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú).

¿Cuáles son las funciones de los subprefectos provinciales y distritales?

El subprefecto provincial tiene a su cargo la designación y remoción de los tenientes gobernadores, así como la aprobación y evaluación del Plan Anual de Trabajo de las Subprefecturas Distritales. Además, dentro de sus competencias está la coordinación con las rondas campesinas u otras organizaciones comunales y la verificación del desarrollo de programas sociales. También integran los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana.

Subprefectos provinciales y distritales.

El subprefecto distrital supervisa la gestión de los tenientes gobernadores y formula el Plan Anual de Trabajo. Dentro de sus funciones se encuentra la coordinación del dialogo con organizaciones sociales y otorgamiento de garantías personal. También integran los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.