Universitario: el plan de entrenamientos en la tercera semana de la pretemporada 2023

Universitario arrancó su tercera semana de pretemporada en Campo Mar. (Club Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes se prepara para encarar la temporada 2023. En las instalaciones de Campo Mar en Lurín, el cuadro ‘crema’ vienen llevando a cabo sus entrenamientos para llegar de la mejor manera para disputar la Liga 1 y la Copa Sudamericana. En ese sentido, se pudo conocer el plan de entrenamientos para la tercera semana.

Fue a través de sus redes sociales, que la entidad ‘merengue’ publicó el cronograma de las prácticas. “Seguimos con los trabajos. Este es el plan de actividades para esta nueva semana de entrenamientos de la pretemporada 2023″, se lee en el post.

Universitario difundió su plan de entrenamientos en la tercera semana de pretemporada.

Evidentemente, la primera jornada de los próximos cinco días de trabajos fue el lunes 19 de noviembre. En este caso, hubo dos turnos. El primero empezó a las 8:30 horas, mientras que el segundo ocurrió a las 16:00 horas. Y si bien no especifica en qué consistieron, posiblemente hubo ejercicios físicos para reacondicionar el cuerpo tras el fin de semana, además de trabajos con balón y partidos internos.

El martes 20 solo está programado un entrenamiento a las 8:30 horas, podría intuirse que las prácticas con la pelota se mantendrían al igual que el rigor físico, ya que en esta etapa de la temporada es fundamental el aumento de cargas para que el equipo pueda sostenerse y aguantar un largo año con dos competencias en la mira.

Continuando con la programación, el miércoles 21 vuelve la jornada doble. Así como sucedió el lunes, los horarios se mantendrán y los partidos de prácticas no dejarían de estar presentes. Y es que no solo la preparación física es fundamental en esta fase del año, sino también el armado del once titular que el técnico Carlos Compagnucci tratará de componer bajo su esquema de juego.

Segundo amistoso de pretemporada

El jueves 22 seguirá con un entrenamiento pactado a las 8:30 horas, mientras que el viernes 23 se llevará a cabo el último día de trabajos de la semana. Ahora, a diferencia de otras fechas, en este caso Universitario sostendrá un duelo amistoso ante ADT a las 9:00 horas en el complejo deportivo de Campo Mar. El conjunto de Franco Navarro viene realizando su pretemporada en la Videnita de Chincha, de ahí que tenga la facilidad de acceder a la sede de playa de la ‘U’ para medir fuerzas previo a las fiestas navideñas. Esto debido a que el sábado 24 y domingo 25 todo el plantel tendrá descanso.

Plan de entrenamientos de Universitario en su tercera semana de pretemporada 2023.

Será el segundo duelo de los ‘estudiantiles’, pues en el primero ante la Universidad San Martín consiguió un triunfo por 2-0 con los goles de José Rivera y Alexander Succar. En dicho compromiso, el primer once titular lo conformaron José Carvallo, Hugo Ancajima, Marco Saravia, José Luján, Nelson Cabanillas, Jordan Guivin, Alfonso Barco, Piero Quispe, Martín Pérez Guedes, Andy Polo y Emanuel Herrera. En tanto, para el segundo tiempo ingresaron: Diego Romero, Aldo Corzo, Piero Guzmán, Matías Di Benedetto, José Bolívar, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Roberto Siucho, Luis Urruti, José Rivera y Alexander Succar.

El cuadro 'crema' venció a los 'santos' en Campo Mar y el club hizo un resumen de este duelo. (Video: Prensa Universitario)

Caso Roberto Siucho

Es importante indicar que Roberto Siucho viene entrenando con el primer equipo de Universitario en condición de invitado. Según trascendió, tiene posibilidades de quedarse y firmar contrato siempre y cuando salga favorable su nacionalidad peruana, ya que actualmente a nivel reglamentario es un ciudadano chino, por lo que ocuparía plaza de extranjero, algo que en la directiva no contemplan por los cupos que tienen copados.

Otros amistosos confirmados

Universitario confirmó amistosos ante la Academia Cantolao (viernes 30 de diciembre) y contra la Universidad César Vallejo (miércoles 4 de enero). El primero se desarrollará en Lima (sin sede ratificada), mientras que el segundo se jugará en Trujillo, posiblemente en la Villa Poeta.

