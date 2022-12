El 85% de peruanos está de acuerdo con adelanto de elecciones, según Ipsos

Peruanos solicitan cuanto antes un adelanto de elecciones generales. REUTERS/Alessandro Cinque

La voz del pueblo es la voz de Dios, dice un conocido refrán, y es que en las últimas semanas manifestantes de diversas partes del Perú han levantado su voz en protesta tras solicitar cuanto antes el adelanto de elecciones generales tras la designación de Dina Boluarte como presidenta del país.

A través de una encuesta de Ipsos Perú, difundida por el programa “Cuarto Poder”, se conoció que el 85% de peruanos exige cuanto antes un adelanto de elecciones generales y que el 62% de la ciudadanía consultada está a favor de una reforma política antes de realizarse los próximos comicios.

Otro dato importante que arrojó la encuesta, es que el 53% de los consultados cree que las manifestaciones al interior del país, bloqueos de carreteras, aeropuertos y desmanes, son ocasionados por son organizado por agrupaciones radicales, mientras que el 37% piensa que las marchas son espontáneas.

Manifestaciones en Cali (2019)

La encuesta, realizada el 15 y 16 de diciembre, también señala que el 63% está en desacuerdo con la decisión que tomó Pedro Castillo de disolver el Congreso mediante un mensaje presidencial.

Además, el 35% opinó que Castillo Terrones rompió el orden democrático porque temía que el Congreso lo sacara del poder.

Adelanto de elecciones

El ex candidato a la presidencia, Yonhy Lescano Ancieta, se pronunció sobre el rechazo de adelanto de elecciones generales para el 2023 por parte del Parlamento. El excongresista solicitó cuanto antes una revisión urgente de estas medidas a fin de reconsiderar el pedido de la población.

“El adelanto de elecciones DEBE FIJAR LA FECHA y no incluir otros temas que impiden la aprobación de la ley. El pueblo está preocupado por las muertes y heridos. Exhortamos a la PNP y a las FF. AA. que son parte del pueblo a no usar armas de fuego y cumplir lo que la ley les manda”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

El último viernes, el pleno del Congreso de la República rechazó la reforma constitucional que busca adelantar las elecciones generales para diciembre del 2023 y el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario para el 30 de abril del 2024.

Wilson Soto, en diálogo con RPP Noticias, señaló que apoya “totalmente” el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para un adelanto de elecciones.

Si la presidenta Dina Boluarte renuncia, José Williams, titular del Congreso, asumiría y tendría que llamar a nuevas elecciones de inmediato.

“Estoy totalmente de acuerdo con este proyecto de ley 3755, saludo la iniciativa de la presidenta que ha tenido la voluntad (...) Voy a apoyar el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Los congresistas tenemos que legislar pensando no solamente en la coyuntura, sino que tiene que ser a largo plazo. Con esos dos proyectos de ley 1897 y el 3145, que no están incluyendo ninguna reforma, vamos a estar, de aquí a dos años, en la misma situación. Por eso, yo pido a mis colegas actuar con total responsabilidad, esto no es un juego. Tiene que haber una reforma política”, dijo.

Yo voy a mantenerme en abstención porque soy un parlamentario responsable y consecuente (...) Si hay un nuevo texto, una nueva fórmula legal que se incluya el proyecto de ley 3755 que presentó el Ejecutivo, yo estoy seguro de que voy a votar a favor en esta reconsideración. Pero que se incluya el proyecto del Ejecutivo”, sostuvo.

