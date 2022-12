Alianza Lima: los jugadores que postulan para portar la ‘10’ luego del retiro de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán salió bicampeón nacional con Alianza Lima y dejará el dorsal '10', que busca dueño. (Liga 1)

Jefferson Farfán le puso fin a su carrera como futbolista profesional luego de 21 años. Y entre los grandes logros que consiguió se encuentra el último bicampeonato nacional con Alianza Lima. Sin embargo, queda por resolver una cuestión y es qué sucederá con la número 10 que el jugador llevó en el cuadro ‘blanquiazul’. Cabe la posibilidad de que sea retirada o que lo lleve algún integrante del primer equipo. En ese sentido, hay varios que tendrían opciones de aspirar a este distinguido dorsal.

Uno de los que sería de las primeras alternativas es Pablo Lavandeira. El uruguayo nacionalizado peruano fue uno de los mejores futbolistas del elenco ‘íntimo’ en la reciente temporada, pues anotó 13 goles y brindó 11 asistencias en 44 partidos. El hecho de desempeñarse como volante ofensivo y en constante cercanía con sus compañeros en el ataque le otorga las credenciales para llevar la ‘10′.

Pablo Lavandeira juega de volante ofensivo y podría llevar la '10' de Alianza Lima tras el retiro de Jefferson Farfán. (Liga 1)

Otro de los jugadores que podría portar este dorsal sería Jairo Concha. El mediocampista peruano llegó el 2021 a tienda ‘victoriana’ y, con mucho esfuerzo, se ganó un espacio en el once titular. Primero bajo el mando de Carlos Bustos y luego con Guillermo Salas, la importancia del canterano de la Universidad San Martín se mantuvo y ejerció como un organizador de juego.

Ahora, si bien empezó como mediapunta, su ubicación en Alianza Lima ha sido más como un volante de construcción, por lo que sería el que menos posibilidades tendría a lo que un 10 acostumbra a posicionarse. Esto sumado a que tiene 23 años y hay otros futbolistas dentro del plantel con más experiencia y jerarquía que optarían por asumir esa responsabilidad.

Por otro lado, Cristian Benavente o incluso Gabriel Costa también podrían ser los indicados. El primero ya acordó su renovación (falta la firma), mientras que el segundo está pendiente de culminar de manera oficial su vínculo con Colo Colo de Chile para sumarse a la pretemporada de los ‘blanquiazules’.

Gabriel Costa retornó a Alianza Lima y sería uno de los titulares en el 2023. (Club Alianza Lima)

Finalmente, si bien en las últimas horas surgió la posibilidad de que el fichaje del argentino Lucas Menossi se cayera por la incertidumbre social que vive el Perú, trascendió que aún habría chances de que se pueda concretar. En esa línea, el exjugador de Tigre podría ser una de las opciones para usar la 10.

Despedida de Jefferson Farfán

El ahora exjugador de 38 año anunció su retiro del fútbol mediante un video que difundió en sus redes sociales. “Los años pasan y quedan tantos recuerdos increíbles de toda una vida haciendo lo que más amo: jugar al fútbol”, fueron sus primeras palabras.

En eso, repasó su trayectoria como futbolista y reconoció la pena que le invade. “No voy a negar que entran también sentimientos de tristeza, de saber que esta etapa de mi vida se cierra, pero las alegrías de lo vivido sobrepasan eso y me dan las fuerzas para mirar al futuro con gran ilusión”, dijo.

De la misma manera, expresó lo que aprendió de este deporte y un mensaje motivador. “La vida y el fútbol me han enseñado que no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te vuelves a levantar para seguir luchando Quiero que sepan que siempre estaré aquí para mi club y para mi hermoso país. Que no hay obstáculo que nos detenga, que si nos unimos y somos fuertes, lograremos todo. Quiero que nuestros chicos nunca dejen de luchar por sus sueños”, escribió.

Para concluir, agradeció a todos los que estuvieron con él en sus 21 años de carrera. “Gracias a todos por acompañarme en este trayecto de mi vida, por hacerme más fuerte y por ser mi motivación para seguir luchando. En especial a los que siempre estuvieron a mi lado desde el comienzo en las buenas, pero sobre todo en las malas como mi madre y mi familia... Gracias fútbol”, sostuvo.

Jefferson Farfan anunció su retiro del fútbol | Instagram

SEGUIR LEYENDO