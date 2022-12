ADFP: “Los clubes que renovaron contrato con el Consorcio Fútbol Perú han hecho respetar sus derechos”

El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional se refirió al tema de los derechos televisivos. Además, señaló que como entidad siempre han estado abiertos a escuchar a la opinión de los demás clubes.

Ocho equipos pertenecientes a la Primera División del torneo peruano, junto a la ADFP y SAFAP, brindaron una conferencia de prensa para reafirmar su postura sobre los derechos televisivos de la Liga 1 2023.

Tras un profundo análisis, Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional y Carlos A. Mannucci tomaron la decisión de renovar sus contratos con el Consorcio Fútbol Perú, operador de GOLPERU.

Para poder explicar los motivos de su elección, los presidentes de las ocho instituciones junto a Óscar Romero salieron al frente y dieron a conocer sus diferentes puntos de vista.

“Esto nunca ha sido un tema personal, sino un tema de derechos. Creo que los clubes hoy día están haciendo respetar sus derechos. Siempre hemos estado unidos. Las opiniones diversas se respetan, se pueden no compartir, pero en estos momentos difíciles se debe ver la unidad. La Asociación siempre ha estado abierta”, sostuvo Romero.

Asimismo, reveló que la Federación Peruana de Fútbol no es titular de los derechos de transmisión. “La FPF interpone demanda judicial para que el Poder Judicial lo declare titular de los derechos. Es decir, nos llevaría a entender que no es titular de los derechos”.

Alianza Lima campeón de la Liga 1 2022: goles y resumen del triunfo 2-0 ante Melgar

No obstante, señaló que por el momento ninguna autoridad puede intervenir en el caso. “Cuando uno somete una controversia al Poder Judicial, no hay ninguna autoridad que se pueda abocar. Ya no puede emitir resoluciones porque ya se sometió al Poder Judicial, a menos que se emita una sentencia firme”.

Además, aseguró que, como entidad, acatarán la decisión del Poder Judicial. “Nosotros, respetuosos de la Constitución, vamos a esperar qué decide el Poder Judicial dentro de un debido proceso y una legítima defensa de todos los clubes”.

Siguiendo esa misma línea, dio a conocer que el proceso en mención se está tramitando en el séptimo Juzgado Comercial. “Me imagino que lo próximo que debe hacer la FPF es interponer una medida cautelar en este proceso e interrumpir la televisación de los clubes”, dijo.

Liga 1 2023

Por otro lado, resaltó la importancia de haber hecho una buena campaña en la Liga 1 2022. “Cada uno de los clubes acá ha ganado sus puntos. No es un tema administrativo, es un tema deportivo, es lo que debemos de saber. Todos los clubes han ganado su derecho de estar en la Liga 1 2023 y jugar sus torneos internacionales”.

Con respecto a las sanciones que les ha dado la FPF a algunos clubes, Romero dijo lo siguiente: “Si a los clubes los suspenden o bajan a la Liga 2, chocan con el trabajador, con el futbolista. Todos sabemos que un gran porcentaje de los ingresos viene de los derechos de televisión. Entonces, el perjuicio ya no es solo a los clubes, sino al trabajador del club”.

El inicio de la Liga 1 2023 se reprogramó para el 21 de enero. (LFP)

Para el presidente de la ADFP el aplazamiento del torneo peruano no tiene argumento alguno. “Al principio los clubes, ya con una fecha que era el 13 de enero, se estaban preparando. Estamos en que nos cambian las fechas, ya estamos empezando mal. Con el Estado de Emergencia no tienen que suspenderse las actividades. No entiendo bajo qué criterio la FPF ha cambiado la fecha porque podría jugarse incluso a puertas cerradas”, mencionó.

Finalmente, dio a conocer que la Asociación se encuentra a la espera de que se solucione la devolución de la organización del torneo. “Me imagino que se debe dar ya. Hay un oficio del 2018 enviado por Edwin Oviedo que desde el 2019 ellos tendrían cuatro años de organización y evaluarían para ver el retorno a la ADFP”.

