Luis ‘Cachito’ Ramírez sigue suspendido y podría perderse la pretemporada con Sport Boys

Sport Boys no deja de recibir malas noticias. Tras no ejecutar los pagos respectivos a tiempo, el conjunto ‘rosado’ no obtuvo las licencias correspondientes para disputar la Liga 1 2023, lo que generó mucha incertidumbre en el Callao. A esto se le sumaría la ausencia de Luis ‘Cachito’ Ramírez en el inicio de la pretemporada.

Desde la semana pasada, el plantel de Sport Boys entrena con normalidad y a doble turno en las instalaciones del Cultural Lima de Chorrillos. Además, se encuentran concentrando en un reconocido hotel miraflorino.

Diego Penny, Jesús Barco, Marcio Valverde, Juan Diego Lojas, Rodrigo Cuba, Jesús Chávez, Jorge Bazán, Eduardo Uribe y Christian Ramos son los jugadores más experimentados. No obstante, se espera que en los próximos días se sumen cuatro extranjeros para reforzar al equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti.

Por su parte, ‘Cachito’ Ramírez tiene contrato hasta fines de 2023, pero hasta el momento no se sabe cuándo se unirá a los trabajos de cara a la siguiente temporada. Su ausencia indicaría que algo no estaría bien con la interna del club, motivo por el cual, su continuidad estaría en peligro.

En octubre, Ramírez fue suspendido por la institución ‘chalaca’ debido a un incidente que tuvo en Piura. Sin embargo, la administración de Alfredo Matayoshi y Martín Hidalgo aún no se habrían comunicado con el futbolista de 36 años para programar su retorno a los entrenamientos.

No hay deudas pendientes

Sport Boys saldó todas las deudas pendientes que tenía. Así lo hizo saber el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta personal de Twitter:

“Sport Boys pagó todas las deudas que tenía pendiente con otros clubes en la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF. Ya no hay procesos en cola. Y la carta de no adeudo de la FPF-indican desde el club rosado- sale con el fideicomiso”.

Finalmente, la ‘misilera’ estaría a la espera de una respuesta por parte de la Federación Peruana de Fútbol para saber si podrán disputar la Primera División del torneo peruano.

Apelación presentada

El pasado lunes 12 de diciembre, Sport Boys presentó la apelación a la Resolución N°121 CL-FPF-2022, la cual le denegaba la licencia “A” para participar en la Liga 1 2023. A pesar de que solo queda esperar, la institución y los hinchas confían en que la respuesta será positiva.

La regularidad no fue algo que caracterizó al conjunto ‘rosado’ la temporada pasada, sin embargo, lograron ubicarse en la décima sexta posición de la tabla con 32 unidades, muy cerca de Ayacucho FC. Finalmente, los ‘zorros’ terminaron jugando el partido de revalidación ante Unión Comercio, el cual finalizó con el marcador a favor del cuadro cajamarquino.

Tanto Ayacucho FC como la Universidad San Martín perdieron la categoría este año, pero igual recibieron la licencia de la FPF para jugar Liga 1. La noticia dejó sorprendido a más de uno, pues ambos deberían luchar por volver a primera el próximo año.

Al parecer, los dos equipos habrían realizado los trámites antes de descender y este sería el motivo principal por el que la federación decidió darles el documento. Cabe resaltar que esta acreditación también serviría para participar de la Liga 2.

