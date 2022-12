Conmebol apoya a la FPF en la pugna por los derechos televisivos de Liga 1

Alejandro Domínguez asumió el mando de la Conmebol en 2016.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, desde Qatar, se pronunció sobre la polémica pelea por los derechos de televisión entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes de la Liga 1 y manifestó su apoyo por el ente deportivo encabezado por Agustín Lozano.

“Conmebol siempre va a apoyar a la institucionalidad y va a apoyar a la Federación, siempre y cuando hagan lo que tengan que hacer y pelear porque los derechos sean un bien que reciban los equipos y no que sean solamente la ventaja de una empresa”, expresó el directivo en conversación con La República.

¿Por qué existe una disputa entre la FPF y equipos peruanos?

La FPF anunció que 1190 Sports, empresa que tiene a cargo la Liga Profesional Argentina y el Brasileirao, reemplazaría a GOLPERU y transmitiría los partidos de la Liga 1 a partir del 2023.

No obstante, hay clubes como Universitario de Deportes que aún tiene contrato con el consorcio, por lo que no podría firmar con la organización internacional. De igual forma, varios equipos se negaron a entablar una relación contractual.

Algo que no cayó nada bien en la Federación, por ese motivo, mandó un comunicado donde dio a conocer que las instituciones que no estampen su rúbrica en el nuevo acuerdo, correrían con el riesgo de no participar en el torneo doméstico hasta perderían la categoría.

Dura acusación

A raíz de la amenaza de la FPF, varias instituciones se han pronunciado como es el caso de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), la cual hoy emitió un nuevo comunicado y realizó una fuerte inculpación hacia Agustín Lozano y compañía.

“La FPF, por la comercialización de los derechos de televisación de los partidos de fútbol de los clubes, viene recibiendo el 10% por cada contrato suscrito con el operador”, se puede leer en el documento.

Foto: @ADFP_Peru.

¿Qué clubes tienen contrato con GOLPERU?

Universitario, Sport Boys y Deportivo Municipal cuentan con un acuerdo con la casa televisiva hasta 2025, mientras que Carlos A. Mannucci solo tiene un contrato vigente hasta el final del 2023.

Asimismo, se pudo conocer que Alianza Lima renovó su vínculo con GOLPERU por una cifra millonaria. Y según el periodista Daniel Rodríguez, Melgar, Cienciano y Deportivo Binacional harían lo mismo.

Clubes que participarán de la Liga 1 en 2023

- Deportivo Garcilaso

- Alianza Lima

- Universitario de Deportes

- Sporting Cristal

- Melgar

- Cienciano

- Sport Boys

- Deportivo Municipal

- Universidad César Vallejo

- Sport Huancayo

- Alianza Atlético de Sullana

- Carlos A. Mannucci

- ADT

- Atlético Grau

- Academia Cantolao

- Universidad Técnica de Cajamarca

- Deportivo Binacional

- Unión Comercio

- Cusco FC

Inicio de la Liga 1 2023

La nueva edición del campeonato peruano está programado para el viernes 13 de enero, sin embargo, La Liga 1 aún no ha informado la fecha en la cual se realizará el sorteo del fixture.

Según la ADFP, el inicio del torneo doméstico podría retrasarse por la pugna por los derechos de TV. Así lo dio a conocer en un comunicado, es más responsabilizó a Agustín Lozano y compañía.

