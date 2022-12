Vladimir Cerrón sobre el autogolpe de Pedro Castillo: “Se ha precipitado, no habían votos para la vacancia”

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. | Foto: Presidencia de la República

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, se pronunció tras el autogolpe de Estado ejecutado por Pedro Castillo de cerrar inconstitucionalmente el Congreso de la República a horas de discutir la tercera moción de vacancia por presuntos actos de corrupción en su gestión.

“Pedro Castillo se ha precipitado, no habían votos para la vacancia”, escribió Cerrón en su cuenta de Twitter. De hecho, el exgobernador regional de Junín había señalado que su bancada no iba a respaldar con sus votos su destitución en el Legislativo.

“Perú Libre no apoyará golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia”, escribió en su cuenta de Twitter.

La posición del exgobernador regional de Junín resultaba clave para la delicada situación política del presidente Castillo. Las últimas revelaciones de José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), y Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, confirman los graves actos de corrupción en el entorno del profesor rural.

Los 15 votos de Perú Libre serán claves a la hora de la votación para Castillo que busca evitar su destitución. Al respecto, Cerrón le recomendó al presidente que disuelva el Congreso para acabar con el enfrentamiento político que viene desde julio del año pasado.

“El Congreso tiene previsto modificar norma para suspender al presidente con 66 votos, además de pedido de vacancia. Al Ejecutivo no le quedaría otro camino que cerrar el Congreso por sobrevivencia. ¿Están en el punto sin retorno?”, mencionó Cerrón Rojas, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, acotó que el retorno de la Constitución política de 1979 sería una de las opciones viables y, del mismo modo, una subsecuente asamblea constituyente que sería sometida ante un referéndum.

Bancada dice no

El anuncio de Cerrón de no respaldar la vacancia ya había sido adelantado por el vocero Flavio Cruz de su bancada. En diálogo con Canal N, informó que rechazarán la salida del presidente Castillo porque dicha decisión fue adoptada “por mayoría”.

“El voto está decidido tras un acuerdo de bancada, de votar en contra de la vacancia. (¿Todo el bloque de Perú Libre?) Sí, así debería ser si respetamos el acuerdo todos. (…) Esta decisión fue con la participación del Dr. Vladimir Cerrón”, indicó.

Perú Libre descarta apoyar la moción impulsada por la oposición.

Consultado sobre una posible presión de parte del fundador de Perú Libre, para votar en contra del recurso constitucional, Cruz descartó cualquier tipo de situaciones de esta índole. “La bancada como tal (decidió)”, manifestó.

Por su parte, la congresista Margot Palacios señaló que “nunca formaríamos parte de la derecha golpista. Por supuesto que nuestro voto este miércoles será en contra de la vacancia. Nosotros en ningún momento hemos señalado que estaríamos a favor y mucho menos sumarnos a estas acciones que solo han desestabilizado”.

La congresista, además, indicó que el proceso es impulsado por “aspiraciones de grupos que han visto perder sus grandes privilegios que siempre han tenido”. Por su parte, Palacios considera importante la presencia del jefe de Estado ante el hemiciclo mañana 7 de diciembre. Se espera que “responda por los puntos por el cual está la moción de vacancia”. “Ir al Pleno le va a permitir al presidente y su abogado refutar cada argumento”, añadió.

Una publicación del diario La República señala que otro perulibrista que ha mostrado su rechazo a la vacancia es el congresista Jaime Quito. “La vacancia y la suspensión son forzadas. En su desesperación hacen este tipo de mamarrachos. La oposición va en contra de la Constitución que dice defender”, aseveró.

