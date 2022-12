Carlos Zambrano: Boca Juniors envía oferta a Walter Kannemann, posible reemplazo del ‘Kaiser’

Carlos Zambrano podría ver complicado su futuro en Boca Juniors, que se lanzaría por Walter Kannemann.

Carlos Zambrano es uno de los jugadores de la selección peruana que no tiene el futuro claro. De hecho, hace poco llegó a Lima y confesó que no ha decidido si renovará con Boca Juniors o aceptará la propuesta que tiene de Alianza Lima para venir al Perú. De todos modos, en las últimas horas se ha hablado de que el club argentino habría preparado una oferta por el zaguero del Gremio de Porto Alegre, Walter Kannemann, en una operación que podría interpretarse para cuidarse en caso al ‘Kaiser’ no siga.

Esta información fue confirmada por el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de transferencias, y que reveló la propuesta que el conjunto ‘azul y oro’ le hizo llegar al robusto defensor ‘gaucho’. “Boca le hizo una oferta formal a Walter Kannemann: hay charlas abiertas para un posible contrato por 2/3 años”.

No obstante, también divulgó que el club brasileño, dueño de su pase, tiene la intención de retenerlo y ofrecerle una extensión de su contrato. “También Gremio quiere renovarle el vínculo que vence el 31/12, pero aún no hay acuerdo”, precisó.

Información de César Luis Merlo por la oferta de Boca Juniors a Walter Kannemann.

Por otro lado, el comunicador peruano, Mauricio Loret de Mola, tiene otra versión de este interés de Boca Juniors en Walter Kannemann. Y es que la entidad argentina buscará ficharlo así el peruano firme o no su renovación, ya que el ‘Vikingo’ sería una opción más que firme para reemplazar a Marcos Rojo, defensor central zurdo que tiene una lesión de larga duración.

“Boca Juniors busca otro central independientemente de si se va o no Zambrano. Ahora, suena Kannemann. Rojo se rompió los ligamentos y estará inhabilitado hasta junio. Figal, Roncaglia y Aranda son los otros zagueros. Alianza Lima sigue esperando la respuesta del central peruano”, indicó en sus redes sociales.

Lo cierto es que Boca Juniors se está moviendo y querrá tener su plantel listo ante de que acabe el año. La temporada 2023 empezaría en enero y, por tal motivo, buscará contar con mejores jugadores para afrontar los campeonatos que se disputan en Argentina y también para tentar la Copa Libertadores.

En este caso, Walter Kannemann podría ver a la propuesta de los argentinos con mucho agrado, pues recién ascendió con el Gremio de Porto Alegre a la Serie A de Brasil y no competirá a nivel internacional, un hecho que podría ser decisivo en la decisión del jugador de 31 años, que es uno de los capitanes de su equipo y, además, fue considerado por Lionel Scaloni para integrar la ‘Albiceleste’ previo a la Copa América 2021, aunque una lesión lo marginó de este certamen.

Walter Kannemann es un robusto zaguero argentino que milita en Gremio de Porto Alegre desde el 2016 y porta la cinta de capitán. (REUTERS)

Importancia de Carlos Zambrano en Boca Juniors

Carlos Zambrano se había convertido en una pieza clave para el técnico Hugo Ibarra. A pesar de que sus inicios en el equipo cuando llegó el 2020 no fueron los mejores, ya que recibió críticas por su bajo rendimiento y lentitud debido al vértigo del campeonato argentino, luego se fue haciendo con un hueco en el once titular.

Sebastián Battaglia le dio mucha continuidad, aunque fue el ‘Negro’, quien le colocó esa etiqueta de ‘indiscutible’ y que, sin duda, su opinión habría sido fundamental para que la dirigencia piense en renovarle el contrato. También es conocido el agrado de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, en el ‘León’, de ahí que le haya hecho llegar una oferta de un año.

Carlos Zambrano y una fuerte entrada a Jorge Carrascal en un Boca Juniors vs River Plate. (REUTERS)

Interés de Alianza Lima

Alianza Lima es el principal motivo por el cual Zambrano aún no decide su futuro. Y es que los ‘blanquiazules’ le hicieron llegar una propuesta de dos años y con un sueldo bastante alto para el mercado nacional. Asimismo, es conocido el hinchaje del futbolista por la escuadra de La Victoria, pero se desconoce si a estas alturas de su carrera (tiene 33 años) pensará en volver a jugar en Perú. Todo se definirá en las siguientes semanas.

