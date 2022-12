Marco Saravia expresó su alegría por llegar a Universitario y reveló el motivo especial de su fichaje

Marco Saravia firmó por Universitario y reveló el motivo especial de su fichaje. (Prensa Universitario)

Universitario de Deportes es uno de los equipos que más movimientos ha tenido en el actual mercado de transferencias. El hecho de no haber podido quedar entre los primeros puestos de la Liga 1 2022 tras una campaña irregular con rendimientos que dejaron mucho que desear provocó que la dirigencia haga un replanteo en el armado del plantel. Uno de los últimos fichajes ha sido el de Marco Saravia, quien expresó su alegría por unirse al equipo ‘crema’ y reveló el motivo especial por su llegada.

“Feliz de asumir este nuevo reto en mi carrera con el club más grande y popular del país”, fueron sus primeras palabras a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

De la misma manera, mencionó que este traspaso a la ‘U’ contentará a su padre, quien lo acompaña desde lejos. “Además, es una alegría especial vestir los colores del equipo por el que mi papá hinchaba. Sé que desde el cielo está feliz por este paso y la responsabilidad que esto conlleva”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que hizo hincapié en que su manera de pensar coincide con la de su nuevo club, por lo que dará el máximo de sí mismo para triunfar. “Siempre he sido un hombre de retos, de ir hacia el frente, de no dar nada por perdido, y llego a una institución con la misma filosofía y por la que me daré íntegro para lograr nuestros objetivos”, escribió. “¡Vamos por más! ¡Dale ‘U’!”, agregó.

Marco Saravia y su mensaje en Instagram tras fichar por Universitario.

Y es que el fútbol es uno de los deportes que desde muchos años atrás hasta la actualidad ha unido a muchas personas. Entre familias y amigos, la pasión por este deporte trasciende lo emocional y las conecta de una manera que la llevan por el resto de sus vidas. En este caso, el lazo inigualable que Saravia ha tenido con su padre ha servido de motivación para que decidiera optar por la oferta de Universitario luego de su salida del Deportivo Municipal.

Universitario y su defensa para el 2023

Con este fichaje, Universitario potencia su defensa de cara al 2023. Luego de las recientes llegadas de José Luján, José Bolívar y Hugo Ancajima, la retaguardia se renueva, no solo en el tema de la edad, sino también en proyección. A ellos se le suma la presencia de Aldo Corzo, Nelson Cabanillas, Piero Guzmán y el zaguero extranjero que sea el que lidere esta zona, quien posiblemente sea Matías Di Benedetto.

Etapa de Saravia en Municipal

Marco Saravia estuvo en Deportivo Municipal desde el 2017, cuando integró su equipo de Reserva y luego estuvo un tiempo corto en las divisiones menores del Gremio de Porto Alegre. De ahí, fue prestado a Unión Comercio, Unión Huaral y Cusco FC, hasta que en el 2021 regresó al cuadro ‘edil’.

En las últimas dos temporadas, el robusto zaguero ha sido uno de los más regulares del equipo y se afianzó en el once titular a sus 23 años. Fue así como disputó 48 partidos en los que pudo marcar dos goles y brindar una asistencia.

Marco Saravia dejó Municipal luego de seis años. (Difusión)

Despedida de Deportivo Municipal

Marco Saravia tuvo un sentido mensaje en sus redes sociales, despidiendo al club de la ‘Academia’. “Quiero agradecer a Deportivo Municipal por todos estos años vividos juntos, por los buenos y también los duros momentos que me ayudaron a formarme como soy. Me llevo lo mejor de esta institución, un club que todos dicen que se le agarra cariño muy fácil… y hoy puedo afirmar que es cierto”, aseguró.

“Quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros, utileros, cuerpos médicos, comandos técnicos, dirigentes, y en especial, a los hinchas incondicionales, por todas las experiencias y enseñanzas compartidas. Ha sido realmente un gusto disfrutar este tiempo juntos. ¡Echa Muni! Mis mejores deseos se quedan con ustedes”, concluyó.

