Hermano Isidro Vásquez confirmó que no habrá Teletón 2022: “Los canales están con presupuestos en cero”

El hermano Isidro Vásquez, vicepresidente de la Fundación Teletón, confirmó el viernes que se ha cancelado la Teletón 2022 debido al déficit del presupuesto en los canales televisivos y ante el aumento de casos de coronavirus en el Perú, que sobrelleva una quinta ola de contagios.

Vásquez apuntó que el evento benéfico se reanudará durante el primer trimestre del 2023, lo cual representa una noticia lamentable para familias de los niños que reciben rehabilitación física en las seis sedes de la Clínica San Juan de Dios a nivel nacional.

“He estado visitando los canales y me dicen que están con los presupuestos en cero. Me he reunido también con la Sociedad Nacional Radio y Televisión y están en la misma situación. [Sin embargo], vamos a trabajar juntos para que el próximo año tengamos una Teletón reinventada, con otro ánimo y formato”, dijo.

El hermano añadió que las cuentas continúan abiertas para la recepción de donaciones. En tanto, la Fundación Teletón detalló que, en 2021, el evento recaudó más de 6 millones de soles, que se tradujeron en más de 140 mil atenciones médicas a menores vulnerables con discapacidad física.

Además, se gestionaron 137, 074 terapias de rehabilitación, 2 881 consultas médicas y 216 hospitalizaciones y cirugías.

Detallan uso de fondos

La gira Rinde Cuentas se realizó en Piura, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Iquitos y Lima. “La transparencia la hacemos realidad reportando, de manera responsable y profesional, el uso de los recursos recaudados gracias al aporte solidario de millones de peruanos; los cuales son de suma importancia para la rehabilitación de niños y niñas”, indicó Vásquez y precisó que los fondos son administrados por La Fiduciaria y auditados por Price Waterhouse Coopers (PWC).

Por su parte, uno de los voceros de la Teletón, Adolfo Aguilar, lamentó la cancelación del evento de este año e indicó que una de las causas fue que el año anterior no se recaudó el monto estimado, como pocas veces sucede en este evento.

“El año pasado fue una Teletón atípica, no se recaudó lo que se debía. Este año, efectivamente, no se va a poder hacer la Teletón. Entonces el 2023, nuestra meta será mucho más alta, mucho más grande”, recalcó.

