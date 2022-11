“Nunca tan generoso”: la historia detrás de una donación solidaria equivocada que se hizo viral

El lamento de Patricio se hizo viral en Chile, lo que desató una campaña a su favor. (Video TikTok: @valentinapazop)

Un hombre se hizo viral en Chile después que se equivocara en el monto que donó a la Teletón.

Patricio O. es el protagonista de esta “tragicómica” historia que se hizo conocida gracias a su hija, quien lo grabó cuando se lamentaba de haber donado $200.000 (USD 218,00) a la Teletón cuando su idea era solo depositar $20.000 (USD 21,80).

“Como todos los años mi papá dona para la Teletón... pero se le fue un 0 de más”, escribió Valentina, su hija, a lo que el padre agregó que “eran 20 lucas (20 mil pesos), nunca tan generoso”.

El hombre explicó su error al diario Las Últimas Noticias. “Agarré mi celular e hice la transferencia. No me di cuenta en el momento (de la equivocación), sino que hasta cuando me llegó el comprobante del banco al celular. Casi me desmayé”.

Grande fue su impacto al percatarse en ese momento que “me dijo que la transferencia era por $200.000 y no por $20.000 y no se podía hacer nada. Estaba más molesto por mí, por la torpeza, por no usar los lentes”.

Valentina detalló que su padre “se asustó y vino a mi pieza. Me dijo: algo hice… no sé qué hice. Estaba angustiado”, y que “el lado positivo fue que era para la Teletón, eso nos dejaba más tranquilos, porque era un buen acto”.

No obstante, era mucho el dinero que se había transferido lo que podría crear problemas en el arca familiar. “Pensamos que iba a estar corto (de dinero), pero yo igual trabajo. Nosotros siempre donamos $15.000 (USD 16,35) y $20.000. Siempre ha sido nuestro monto por mucho que las cosas estén difíciles”.

El error de Patricio provocó momentos complejos en el hogar. “El ambiente familiar estaba tenso. Entre medio mi mamá lo retaba y justo lo grabé. Quise subir el video para mandarlo a la familia. Nunca pensé que se iba a hacer viral”.

Final feliz

Una vez que el video se hizo conocido se inició una campaña entre los usuarios para reponer el monto que se había depositado demás.

Valentina se mostró sorprendida por esto porque “quizás recupera $10.000 (USD 10,90). Algo es algo. Publiqué solamente una vez la cuenta y las personas empezaron a copiar y pegar los datos. Ahí comenzó a aumentar (la cifra)”.

Poco a poco comenzó a llegar dinero hasta que se alcanzó a reponer el monto. “Llegamos a nuestra meta de recaudar los $180.000 (USD 196,20), ya que eran $20.000 para la Teletón, pero lo superamos, así que subí otro video con la donación de la diferencia. Quisimos que fuera todo súper transparente”.

Patricio se mostró más tranquilo una vez que se confirmó que había repuesto el dinero. “Nunca me imaginé que iba a haber esta respuesta. Me sorprendió mucho, particularmente me llamó mucho la atención y quedé muy feliz con que fueran los jóvenes los que hicieran la campaña”.

Finalmente, la Teletón logro su objetivo en Chile al alcanzar la meta de $35 mil millones (USD 36.700.000) para seguir cumpliendo con la rehabilitación de los niños y con el mantenimiento de los institutos dedicados a esto.

