Salomón Libman se despidió de UTC: “Estoy muy agradecido con la gente de Cajamarca”

Salomón Libman dejó de ser jugador de UTC de Cajamarca después de tres temporadas. El portero nacional aún no habría definido su futuro, pues aún se encontraría a la espera de una oferta concreta. Tras su salida, el futbolista de 37 años no dudó en despedirse de la afición cajamarquina a través de sus redes sociales.

“Fueron tres años donde pasamos muchas cosas buenas y malas pero siempre la institución estuvo por encima de todo, gracias a toda la gente de Cajamarca por su cariño y respeto. Siempre di lo mejor en cada entrenamiento y partido que me tocó jugar como lo seguiré haciendo en mi carrera profesional”, se puede leer en la publicación.

Libman empezó su carrera deportiva en Alianza Lima, sin embargo, dos años después tomó la decisión de marcharse a la Universidad César Vallejo en busca de continuidad. El peruano vistió la camiseta del conjunto ‘poeta’ por cuatro temporadas e incluso fue parte del esquema titular en su mayoría de veces.

Posteriormente, tuvo un paso breve por Melgar y Sport Huancayo, equipos en los que no logró consolidarse, disputando tan sólo 10 encuentros en total. Finalmente, llegó al ‘Gavilán’ en 2020 y gracias a su buen desempeño, estuvo presente en 86 partidos.

Hasta el momento, aún se desconoce en qué equipo jugará la siguiente temporada, es por esto que GOLPERU decidió contactar al jugador para conversar acerca de sus planes y objetivos a futuro.

“Estoy muy agradecido con la gente de Cajamarca, la verdad es que siempre me trataron muy bien. Ahora es momento de buscar nuevos caminos y espero esta semana poder definir mi futuro”, sostuvo al inicio de la entrevista.

Asimismo, resaltó la calidad humana de las personas que integran el club. “Le agarré mucho cariño a la institución y sobre todo a la gente de utilería, ellos fueron quienes me hicieron la camiseta de los 500 partidos. Sinceramente, para mi fue una grande sorpresa y una gran emoción, lo mejor de todo fue que pude compartirlo con mi familia”.

No obstante, reconoció que empezaron el torneo con el pie izquierdo. “Fuimos muy irregulares en el Apertura y los demás equipos estuvieron mejor. A pesar de habernos recuperado en la segunda parte del torneo, no nos alcanzó. Algo que también nos perjudicó fue el tema de tener un plantel corto y más aún cuando hubieron varios lesionados”.

Aún no piensa en el retiro

Por otro lado, no dudó en referirse al equipo con el que logró debutar en Primera División. “Hubiera sido lindo volver a Alianza. En algún momento hubo una conversación, pero hay cosas que no dependen de mi y bueno, esta semana ya debo estar definiendo mi futuro. Prácticamente ya tengo un acuerdo cerrado y seguramente en estos días lo podré anunciar”.

Con respecto al nivel mostrado en los últimos años, Salomón dijo lo siguiente: “Gracias a Dios sigo vigente y las últimas tres temporadas he podido tener la continuidad que deseaba, esto es producto de la perseverancia y de entrenar bien. He tenido muchos entrenadores en el camino y siempre me han considerado, así que espero seguir así”.

Además, aseguró estar preparándose para lo que se viene. “Debute hace 19 años y mi primera pretemporada fue en 2002 con Sport Boys. El fútbol y la vida se pasan muy rápido, pero actualmente me siento muy bien. Me estoy preparando para nuevos retos y desafíos que me quiero trazar”.

Finalmente, señaló que aún no tiene decidido cuándo se retirará. “Aún no lo sé, el tema familiar también pesa y el hecho de a veces estar alejado de la familia es complicado, más aún cuando siempre han sido un apoyo. Pero uno nunca sabe que puede pasar, así que vamos a ver. Lo que si se es que cuando me retire me dedicaré a la gestión deportiva”.

