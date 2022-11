Susel Paredes a gabinete Chávez: “Los congresistas le van a dar la confianza porque si no se van”

Susel Paredes indicó que la intención de moción de vacancia contra Pedro Castillo, por parte de López Aliaga, “tal vez no tenga los votos” necesarios. (Congreso)

La congresista Susel Paredes se pronunció sobre la nueva asignación de Betssy Chávez como actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, tras la renuncia del ex premier Aníbal Torres.

La parlamentaria del partido Integridad y Desarrollo, expresó que pese a los cuestionamientos hacia la exministra de Cultura, sus colegas de diversas bancadas políticas sí cederán en voto de confianza para evitar que se realizan nuevas elecciones congresales.

“Le van a dar [la confianza] porque si no se van. Yo he confirmado el viernes que nadie se quiere ir. He dicho que ‘nos vayamos todos’ porque la crisis es responsabilidad de los dos poderes del Estado, pero me han dicho de todo. Sí, le van a dar la confianza, y seguro Betssy lo pedirá [la confianza] en los últimos días”, resaltó para radio Exitosa.

En esa línea, Paredes manifestó que el tema de cuestión de confianza no es algo que le debería preocupar al actual gabinete ministerial, ya que contarán con los 66 votos para aceptar la designación de los nuevos funcionarios del Estado.

Susel Paredes también señaló que solicitó que el proyecto de ley 1918 de su autoría, que propone el adelanto de las elecciones generales, se acumule al proyecto de ley 1897, que presentó la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle (Podemos Perú). Pese a esta motivación, expresó que la mayoría de parlamentarios no apoyan esta iniciativa.

“Yo cuando camino por la calle me gritan ‘que se vayan todos, que cierren el Congreso’, ese es el grito de la población”, mencionó.

La congresista Susel Paredes indicó que ella ya ha presentado otras iniciativas, como la de adelanto de elecciones. (Andina)

Designación confrontacional

Susel Paredes fue consultada por la designación de Betssy Chávez como primera ministra y titular de la PCM, para la parlamentaria esto suena muy “confrontacional”.

“Es una designación que suena muy confrontacional. Es una persona que ya fue censurada por el Congreso de la República, ya que hemos visto las denuncias que tiene Betssy Chávez en su contra”.

También, la parlamentaria de Integridad y Desarrollo, indicó que es necesario que se escojan profesionales idóneos para los diferentes sectores; detallando que el nuevo gabinete tendrá un mes para presentarte ante el Pleno y obtener la confianza requerida para continuar laborando.

“Tienen un mes para pedir el voto de confianza o investidura a este gabinete. También hay que ver a quienes se eligen de ministros, pero lo que me parece más importante es que sean personas respetadas por los sectores”.

|Foto: Agencia Andina

Sobre la desaprobación del Congreso

Para la legisladora de Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, la desaprobación del Legislativo puede ser por varios factores, entre ellos: la investigación que afrontan los seis congresistas de Acción Popular, sindicados como ‘Los Niños’.

“Seis [congresistas sindicados como ‘Niños’] están denunciados por pertenecer a una organización criminal, uno por violación [Freddy Díaz], el otro [Wilmar Elera] está condenado por corrupción y está prófugo de la justicia. No estamos a la altura de la crisis, no estamos a la altura de la crisis”, dijo Paredes en entrevista con ‘La Rotativa del Aire’ de RPP Noticias.

“Debe legislar en favor del país, eliminar las reuniones virtuales y aprobar el proyecto de ley de adelanto de elecciones, que busca que se recorte el mandato presidencial y congresal por dos años”, agregó.

