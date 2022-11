Guillermo Bermejo arremete contra el Congreso y sostiene que no sesionaron por temor a la población organizada

Congresista Guillermo Bermejo se suma a la marcha 'La toma de Lima'. (ATV)

Guillermo Bermejo se hizo presente en la marcha denominada ‘Toma de Lima’ y atacó directamente a los detractores del gobierno del presidente Pedro Castillo; el congresista aseveró que, el pueblo se manifestó de forma contundente y descartó que se hayan registrado acciones violentas por parte de los protestantes.

“Es una marcha en apoyo al Gobierno, a la gobernabilidad del país y en contra del golpismo del Congreso así que estamos felices de haber estado aquí el día de hoy, el pueblo se ha manifestado de manera contundente y pacífica, contra todas las mentiras que dijo la prensa y un sector golpista del Congreso de la República que hoy día iban a haber actitudes violentistas y eso no ha sido así porque nuestro pueblo es un pueblo valiente, pero es un pueblo pacífico”, expresó.

Además, el parlamentario, emplazó a la ciudadanía a que se sumen a este tipo de manifestaciones para ponerse contra sus colegas y demás sectores de la población que pretenden sacar del cargo a Castillo Terrones.

“Es urgente que el pueblo se ponga de pie en contra de la palabra de los golpistas, así lo estamos contentos; estamos desde las 3 de la tarde manifestándonos, vamos a hacer la evaluación con algunos dirigentes sobre el éxito de la marcha de hoy”, aseguró.

Congresista Guillermo Bermejo se muestra en contra del retorno a la bicameralidad.

En otro momento, el legislador justificó su presencia en la marcha recordando que antes de haberse hecho con una curul en el Congreso, junto a los demás presentes ha sido representante de gremios y agrupaciones.

“Apoyando al pueblo porque siempre hemos estado desde este lado, nosotros antes de ser congresistas éramos dirigentes populares así que, entendemos la profunda indignación de la población en función a un Congreso que se ha dedicado a obstruir al Gobierno desde el primer día, que no ha querido reconocer los resultados electorales y ahora hace maniobras para dar un golpe parlamentario; yo estoy de acuerdo con que los Poderes del Estado se pongan de acuerdo para ponerse a trabajar, no podemos ponernos en incertidumbre cada vez que hay elecciones, el Gobierno no tenga mayoría parlamentario y los congresistas entiendan eso como una licencia para armar una guerra entre poderes y que el país se mantenga estancado o en zozobra, creo que necesitamos poner la agenda que tiene el pueblo en salud, educación, vivienda, industrialización, en apoyo al agro”, detalló.

Cabe mencionar que, el congresista utilizó sus redes para respaldar la solicitud del premier Torres Vásquez en cuanto a su pedido para presenta la Cuestión de Confianza ante el parlamento.

La Cuestión de Confianza sera presentada y sustentada en el próximo pleno. No se corran! pic.twitter.com/YNM1JjfZsJ — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejoR) November 10, 2022

