Maricarmen Regueiro contó cómo fue su estadía en Perú y la vez que se compró un mono, una ardilla y una alpaca

Maricarmen Regueiro reaparece y habla de Diego Bertie. YouTube Luis Olavarrieta

Maricarmen Regueiro concedió una entrevista al periodista Luis Olavarrieta para su canal de YouTube, donde no solo se refirió a su regreso a la actuación después de 20 años, sino también a su pasó por Lima. La actriz sorprendió al revelar que hubo un momento que se sentía tan sola que llegó a comprarse un mono.

Sin embargo, no fue la única compra que hizo, más adelante adquirió una ardilla y una alpaca, ya que sentía un gran amor por los animales. Sin embargo, ninguno de ellos viajó a su país, ¿qué pasó con ellos?

En la entrevista, Maricarmen Regueiro recuerda con mucha emoción estas experiencias, resaltando que fueron sus grandes compañías en su estadía en tierras peruanas.

“Perú fue una experiencia linda, tú sabes que a Perú me mandaron de radio Caracas porque era una coproducción con Panamericana. ‘Natacha’ fue un remake de una telenovela vieja de ellos que fue muy exitosa, fue una experiencia linda con gente increíble. Conocí sitios increíbles, en Lima no llueve, sabes que eso a mí me impresionó, es hermoso”, contó la actriz, quien confesó que llegó muy triste a Lima al verse lejos de su familia.

“Yo llegué muy triste y lloré mucho tiempo antes de acostumbrarme”, confesó la venezolana, que recordó entre risas que para ese entonces se compró un monito que le hacía compañía y que llegó a vivir en su hotel. Sin embargo, hubo un momento que ya no pudo mantenerlo por todo el desorden que ocasionaba.

“Estuve como 10 días con la monita, después me dije, ‘qué hago con este animal aquí’. Nadie sabía que yo tenía el mono, yo le daba comida y dejaba todo regado, las mandarinas las chupaba y las dejaba. Yo imagino que la gente (que veía su cuarto) diría, esta venezolana es cochina”, contó riéndose.

“Al final tuve que llamar por teléfono porque un día me mordió, quería estar encima de mí. (Llamé a recepción) Dije: ‘señor, buenos días. Mire, acá hay una mona. Ayúdeme, por favor’”, relató la actriz, quien al ver la preocupación del recamarero le dijo que ese animal era suyo. “Yo se lo regalo, ahí tiene su monita”, le dijo al personal de servicio, quien quedó contento con este obsequio.

Aunque lo recuerda entre risas, Maricarmen confesó que hizo esta compra porque se sentía sola. “Es que es muy duro”, recalcó.

La actriz contó que no solo se llegó a adquirir un monito. En otra ocasión, llegó a pagar por una ardilla y una alpaca (no recordaba bien cómo se llamaba el animal). “Yo estoy acostumbrada a estar con animalitos, a mí me encantan. Y de repente pasabas por la Avenida Javier Prado y veías gente vendiendo iguanas, loros, monos, una alpaca. Alpaca, creo. ¿Cómo se llama la otra? ¿llama? No, las llamas son sagradas. Era una alpaca”, recordó Maricarmen.

Maricarmen Regueiro llegó a comprarse tres animales en Perú.

Sin embargo, ninguno de estos animales se los pudo llevar a su país. La ardilla se le escapó un día por la ventana, mientras que la alpaca se la obsequió a un actor peruano que tenía su casa de campo.

“La alpaca me la lleve al lugar donde grabábamos (en su segunda visita a Perú), que era una casa inmensa. Fui a conseguir un tetero, leche, bueno, esa alpaca se la llevó un actor que tenía una casa de campo. No sé qué fue de la alpaca”, detalló la artista.

Su cariño por Diego Bertie, Paul Martín y más actores peruanos

En otro momento de la entrevista, Maricarmen Regueiro recordó a Diego Bertie, Paul Martin, Laura Reyes y Antonio Arrué, actores peruanos con quienes compartió roles. Como se recuerda, la actriz llegó a Perú para ser parte de dos importantes producciones, ‘Cosas del amor’ y ‘Natasha’.

“Fue lindo, conocí gente linda como Laurita (Reyes), mucha gente linda como Paul Martin, que es maravillosa persona. Ay, es que sería injusto no nombrarlos a todos. Los quiero mucho, a Antonio Arrué que hacía de malvado, pero es una persona tan hermosa. Allí hay gente increíble, esa fue mi primera experiencia (en Perú). Conocí a Diego Bertie, él estaba en ‘Natacha’. Después me llamaron para ‘Cosas del amor’ con Diego”, relató Maricarmen Regueiro, quien regresa a la actuación después de 20 años con la obra Reputación Dudosa.

La venezolana lamentó mucho la muerte de nuestro compatriota Diego Bertie, además de contar cómo fue su experiencia de trabajar con él. Como se recuerda, el actor peruano falleció el 5 de agosto tras caer del piso 14 del edificio donde vivía, ubicado en el distrito de Miraflores.

“Lo de Diego me pegó mucho. Para mí fue impactante, yo creo que eso no debió suceder”, fueron sus primera palabras. “Diego y yo no tuvimos muy buena relación en la última novela (Cosas del amor). Yo nunca lo dije, él sí lo dijo por ahí alguna vez. No sé, había quizás un poco de celos me parece, pero nunca lo conversamos”, contó Maricarmen, quien señaló que jamás pudo hablar del tema con Diego Bertie porque ella recién se estaba adecuando a un lugar que no conocía, pese a que sentía el cariño de mucho actores.

Maricarmen Regueiro habla de su ausencia en la actuación. YouTube Luis Olavarrieta

