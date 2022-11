Castillo se despide de Aníbal Torres tras renuncia y caída del gabinete: “Agradezco profundamente la confianza”

El presidente Pedro Castillo se despidió este viernes del renunciante premier Aníbal Torres, tras juramentar en su reemplazo a Betssy Chávez, quien se desempeñaba como titular de Cultura y es investigada por la Fiscalía por presuntas contrataciones a sus allegados para cargos públicos.

En un breve mensaje compartido en Twitter, el mandatario agradeció la confianza de Torres, su tenaz defensor y un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero como cuarto jefe de Gabinete de Castillo en 16 meses.

“Agradezco profundamente la confianza del Dr. Aníbal Torres por sus servicios otorgados al país y arduo trabajo que evidenció la defensa de la democracia e institucionalidad. Aníbal, es usted un ejemplo de lucha y temple, base esencial para encaminar las grandes reformas del país”, tuiteó el mandatario tras la caída del gabinete de Torres.

Agradezco profundamente la confianza del Dr. Aníbal Torres por sus servicios otorgados al país y arduo trabajo que evidenció la defensa de la democracia e institucionalidad. Aníbal, es usted un ejemplo de lucha y temple, base esencial para encaminar las grandes reformas del país. pic.twitter.com/Zfa80HWZOF — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 25, 2022

Aníbal Torres renunció la noche del jueves, en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el legislativo en lo que se ha vuelto una constante desde que la izquierda llegó al poder en julio de 2021.

Horas antes de la dimisión, el jefe del Congreso, José Williams, comunicó que “la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza” planteada por el renunciante primer ministro hace una semana, argumentando que trataba “materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema”, según la ley.

El Gobierno recurrió a la figura del voto de confianza respecto a un proyecto de ley del Ejecutivo en el cual plantea proponer un referéndum, sin pasar por el filtro del Congreso.

Ahora, Castillo y Chávez deberán ahora designar el gabinete de 19 ministros, el quinto en 16 meses de gobierno, en los que el ha enfrentado dos intentos de destitución desde el Parlamento y seis investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía peruana por presunta corrupción.

Saludo de Aníbal Torres a Betssy Chávez

Vicepresidenta ya no será ministra de Castillo

La vicepresidenta Dina Boluarte anunció que dejará de ingregar el gabinete de ministros del Gobierno de Castillo, horas después de que este tomara juramento a Betssy Chávez.

Boluarte, quien ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el 29 de julio de 2021, un día después de que Castillo asumiera la Presidencia, agradeció “la confianza brindada” a su trabajo y dijo que como vicepresidenta continuará “en el esfuerzo de consolidar la más amplia unidad de todos los peruanos”.

Añadió que esto se debe dar “especialmente de los más pobres y de los que no tienen voz; respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido”.

