Joffre Escobar no continuará en Sporting Cristal

Sporting Cristal anunció la salida de Joffre Escobar mediante un comunicado en sus redes sociales: “¡Gracias, Joffre! Le deseamos lo mejor en su carrera profesional”, escribió el equipo celeste.

El delantero ecuatoriano llegó al cuadro cervecero para el Torneo Clausura procedente de la San Martín, con el objetivo de reemplazar a John Jairo Mosquera, quien rescindió contrato debido a su mal estado físico y no cumplir con las expectativas. Durante los 4 meses que vistió la camiseta celeste, consiguió disputar 18 partidos y marcar 4 goles.

El atacante de 25 años arribó al Rímac en julio de este año en condición de préstamo hasta final de temporada, ya que el dueño de su pase es Huachipato de Chile. Venía de marcar 4 tantos en 11 encuentros en el Apertura con el equipo ‘santo’. Su mejor temporada en el fútbol peruano fue durante su primera etapa con los de Santa Anita el 2019, cuando anotó 12 dianas en solo 15 fechas disputadas y fue clave para salvarlos del descenso. No obstante, con el equipo de Roberto Mosquera no consiguió repetir estos números, por lo que tomaron la decisión de no extender su vínculo.

Pese a que estuvo lejos de ser el gran goleador que necesitaban para ganar el título, los hinchas ‘rimenses’ reconocieron el esfuerzo de Escobar en los comentarios y le desearon éxitos en su carrera. Su mejor recuerdo fue el golazo de cabeza en el último minuto que marcó para vencer a Ayacucho como visitante. Además, anotó un doblete en la goleada 4-0 sobre Carlos A. Mannucci en la última fecha del Clausura y otro tanto en la derrota 5-3 con Cienciano en Cusco.

Ahora la directiva de Sporting Cristal pondrá todo su esfuerzo en fichar un nueve de categoría para la Copa Libertadores. Su último gran goleador fue Emanuel Herrera, quien marcó 20 goles en 2020 y fue clave para conseguir la estrella 20°. Para la siguiente campaña llegó Marcos Riquelme, quien solo anotó 8 tantos y este 2022, además de Escobar, tuvieron al colombiano Mosquera, quien dejó la institución sin inflar las redes. Esta temporada el máximo anotador ‘rimense’ fue Írven Ávila con 10 goles, pero jugó la mayoría de partidos como extremo.

Renato Solís renueva por una temporada

Paralelamente a la salida de Joffre Escobar, Cristal anunció la renovación de Renato Solis, quien continuará peleando el puesto de arquero con Alejandro Duarte. “Nos alegra anunciar que Renato Solís seguirá siendo portero ‘celeste’ por una temporada más”, posteó el equipo celeste en sus redes sociales.

El portero de 24 años disputó 11 partidos en la temporada, pero se perdió los últimos meses del campeonato debido a dos fracturas en el cuarto y quinto dedo de la mano derecha. Solis espera tener una revancha el 2023 y recuperar el nivel de la temporada 2020, cuando fue titular y tuvo una participación clave en la obtención del campeonato.

Sporting Cristal: altas y bajas para el 2023

Sporting Cristal viene realizando una gran renovación en su plantilla y Escobar fue el séptimo futbolista en dejar la institución. Los demás fueron Horacio Calcaterra, Omar Merlo, Christopher Olivares, Jhon Marchán, José Inga y Aryan Romaní, estos últimos ya se encontraban prestados en UTC, Mannucci y Ayacucho respectivamente, pero ahora abandonan la institución definitivamente tras culminar su contrato.

Por su parte, además de Solis, ya se anunciaron las renovaciones de Alejandro Duarte, Alejandro Hohberg, Nilson Loyola e Írven Avila. Otros futbolistas que tienen contrato son Jesús Castillo, Diego Buonanotte, Leandro Sosa, Johan Madrid, Matías Córdova, Gianfranco Chávez, Jhilmar Lora, Yoshimar Yotún, Rafael Lutiger, Joao Grimaldo y Jesús Pretell. Aún está por resolverse la situación del ecuatoriano Juan Sánchez y Martín Távara.

Respecto a fichajes, solo se confirmó la llegada del técnico Tiago Nunes en reemplazo de Roberto Mosquera. La intención es que el entrenador brasileño sea quien escoja a los próximos fichajes.

