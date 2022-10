Metanol, el alcohol mortal que está cobrando decenas de vidas en Perú por falta de logística y descuido de las autoridades

Metanol, el alcohol mortal que está cobrando decenas de vidas en Perú por falta de logística

Hace unos días, en nuestro país se registró de manera masiva la intoxicación por metanol de varias personas, sobre todo en Lima Norte. Fueron los hospitales Sergio Bernales en Collique, Cayetano Heredia, en San Martín de Porres y Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, en donde se presentaron la mayor cantidad de casos.

Hasta el momento, y a través del informe detallado por nuestras autoridades sanitarias, se sabe que 54 personas han muerto a causa de esta intoxicación por consumir bebidas alcohólicas adulteradas.

Según los primeros reportes por parte del Ministerio de Salud, el 85% de los afectados son adultos con antecedentes de alcoholismo crónico. El 90,7% son hombres y el 9,3% mujeres. Cabe resaltar que estos casos han aparecido desde el 28 de setiembre.

Adicional a ello, existe una preocupación latente y es que en el Perú solo se cuenta con un laboratorio a nivel nacional para el descarte de intoxicación por metanol, lo cual dificulta la situación del paciente.

En diálogo con el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública, manifestó que esta prueba solo se realiza en la Universidad San Marcos y que el costo es de 70 soles, la misma que tiene que ser pagada por el paciente o sus familiares, ya que no hay ningún convenio con la casa de estudios para que a través del Minsa o EsSalud se gestione dicha prueba.

Metanol es un insumo que se usa para adulterar las bebidas alcohólicas.

“Hasta el momento se ha reportado 54 fallecidos por intoxicación con metanol. Sin embargo, para que un médico certifique dicha muerte se tiene que corroborar a través de un examen de sangre y para ello se necesita sacar una muestra del paciente que ha venido intoxicado y enviarlo a la Universidad San Marcos, a la facultad de farmacia y bioquímica y pagar 70 soles para que en 6 horas nos den el resultado de esta prueba. No es un procedimiento gratuito, el Estado peruano no tiene ningún laboratorio donde se haga esta prueba de descarte por intoxicación por metanol, ni siquiera el INS solo se hace en la universidad”, detalló.

Almerí explicó que cuando los médicos tienen la sospecha de que un paciente se intoxicó por metanol, le piden a la familia que pueda pagar esos 70 soles para que se haga el examen. El hospital no se hace cargo de ese pago, ni tampoco los médicos, y muchas de estas personas no cuentan con los medios necesarios para cubrir este tipo de pruebas y poder combatir la enfermedad.

Es por eso, sostiene, que muchos de los pacientes fallecen y no se llega a conocer si efectivamente murieron a causa del metanol. “Por eso a mi parecer no creo que solo haya 54 fallecidos, sino muchos más. Llegamos a esa conclusión porque la venta de bebidas alcohólicas que contienen metanol es masiva en nuestro país. Hay marcas como Punto D Oro que hacen pasar el metanol como si fuera whisky o vodka, e incluso le ponen un registro sanitario para su comercialización”, refirió.

Para el experto, esto denota que esta venta no es casera, ni artesanal, sino que ya se ha industrializado, por lo que estima que la cantidad de pacientes que se han intoxicado por este producto son mucho más que 117.

Metanol, el alcohol mortal

En conversación con Infobae, el doctor Almerí informó sobre las causas mortales tras el consumo de metanol y cómo es que el paso de esta bebida deja serios estragos en la salud, incluso muchas veces termina por matar al paciente.

“El metanol es un alcohol industrial, se usa como disolvente para hacer maderas contraplacados, para hacer congelantes, para motores, para hacer formol, y es que este producto es muy potente, mata hongos, virus y bacterias, pero también mata células humanas, basta 10 mililitros para comenzar a sentir el efecto tóxico del metanol, matando a las células del hígado, del riñón. Además, puede producir ceguera y en casos más severas hemorragias cerebrales y al final causar la muerte”, manifestó.

Agrega que los daños que genera este compuesto químico son irreversibles, por eso es que causa alarma esta situación que se está viviendo en el país y es oportuno tocar este tema porque estamos hablando de un alcohol que ya se ha industrializado y la venta de estos productos es indiscriminada en nuestro país.

“A esto se suma la inacción de los alcaldes, la policía, y otras autoridades que tienen que velar por el consumo correcto de los productos a los usuarios y ver si efectivamente esos registros sanitarios son correctos o adulterados. Y si son falsificados, por qué entonces se sigue distribuyendo a nivel nacional estos productos que a la final causan la muerte de muchas personas”, precisó.

El metanol puede matar en horas a una persona.

La prueba para descartar intoxicación por metanol que no llega a los pacientes

Actualmente, este estudio solo lo realiza el Centro de Control Toxicológico o CICOTOX de la UNMSM. Para ejecutar esta prueba se debe seguir los siguientes pasos, según explicó el experto en salud pública:

.-No usar alcohol para limpiar la zona a punzar.

.-Extraer con jeringa, 5 ml de sangre venosa.

.-Usar anticoagulante en la jeringa.

-La jeringa no debe contener burbuja de aire.

.-Enviar en cadena de frío.

.-El resultado sale en 6 horas.

.-El pago de 70 soles es por adelantado.

El experto señaló que algo que ha llamado la atención es la alerta sanitaria 021 del Minsa en el que solo se incluye a Lima y Callao, pero lamentablemente en provincias es más difícil hacerse esta prueba. “¿Qué pasa si por ejemplo tenemos un paciente intoxicado posiblemente con metanol? Simplemente, no podemos hacer nada por él porque hasta realizarle la prueba, gestionar desde Huancayo a Lima, ese paciente ya perdió la batalla”, expresó.

“Siendo realistas, en el papel, si se tiene la facultad para realizar esta prueba tal como lo estoy detallando, pero en la práctica no. Pocos casos son preparados de esa manera y enviados a la universidad San Marcos para el descarte de la enfermedad. Lamentablemente, el Ministerio de Salud solo se ha centrado en enviar una alerta en un papel, pero no explica la logística, ni quién va a asumir económicamente esa prueba. Esta mañana yo me he comunicado con la casa de estudios para consultar si hay algún convenio o acuerdo con el ministerio de salud y me han respondido que no”, informó.

Se puede confundir la intoxicación por metanol

Algo que comentó el especialista, es que sí se puede confundir la intoxicación con un problema severo gastroenterólogo, ya que el inicio de los síntomas son muy comunes a un cólico. Es por eso que el médico insiste en la importancia de tener laboratorios para descartar.

“Basta solo 10 mililitros (aproximadamente 2 cucharas de sopa) para que aparezcan síntomas como náuseas, vómitos y dolor abdominal, pero ya con esta cantidad inicia la etapa de intoxicación y se quedan con síntomas gástricos. A veces estos síntomas pueden pasar como cualquier infección gástrica, entonces sí se puede confundir. Lo que también hemos visto es que a partir del consumo de 60 mililitros, que tampoco es mucho, ya puede presentarse la ceguera y esto acompaña a la insuficiencia renal y hepática. Es que esta enfermedad no se queda por muchos días en el organismo, pero las consecuencias que deja dentro del hígado son muy serías”, analizó.

Síntomas de la intoxicación por su contenido de metanol. Foto: Andina

Consejos para evitar la intoxicación por metanol

Para el doctor Marco Almerí es importante ser muy responsable al momento de comprar e ingerir bebidas alcohólicas, sobre todo porque en muchos lugares están alterando los productos usando este alcohol industrializado de venta irregular.

“Es importante fijarse en el registro sanitario al momento de comprar una bebida y también el tema del precio que muchas veces es bajo, pero realmente es un veneno, es muy tóxico para la salud. Hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad hay adolescentes que a temprana edad comienzan a consumir alcohol y esto desfavorece completamente en su crecimiento físico e intelectual. No se puede comprar alcohol en lugares de dudosa reputación, es por eso que tanto los jóvenes como las personas adultas deben entender de la gravedad de este consumo”, sostuvo para Infobae.

Ministerio de salud advierte no consumir bebidas alcohólicas de la marca Punto D Oro. Foto: Andina

MINSA alerta presencia de metanol en el licor ‘Punto D Oro’ en sus dos sabores

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud (MINSA) alertó que halló alcohol metílico en el licor ‘Punto D Oro’. Se reportó que, a causa de este consumo, hay 54 fallecidos hasta el momento.

Ante esto, la Digesa anunció que el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público realizó ensayos encontrando algunos productos que causan daño a la salud. Los dos productos, hasta el momento, son dos bebidas de la marca Punto D Oro.

“La Digesa advierte a la ciudadanía a no adquirir o consumir los productos listados, con el objetivo de prevenir graves daños a la salud de las personas que las ingieren”, señaló el Ministerio de Salud a través de un comunicado.

¿Cuáles son las bebidas?

♦ Bebida Alcohólica Gasificada sabor vodka con maracuyá en botella PET de 2 litros

♦ Bebida Alcohólica Gasificada sabor piña colada en botella PET de 2 litros.

El Minsa decidió retirar estos productos de su comercialización en los mercados, supermercados, licorerías, tiendas, bares, entre otros. Por ello, pidió a la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Dirección Regional de Salud (Diresa) y Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) realizar las vigilancias sanitarias en las jurisdicciones locales.

“De ser el caso, disponer el retiro de los mismos, en cumplimiento de lo establecido en el literal “d “del artículo 42 del Reglamento de la Ley n.º 29632 - Ley para Erradicar la Elaboración y Comercialización de Bebidas Alcohólicas Informales, Adulteradas o No Aptas para el Consumo Humano, aprobado por Decreto Supremo n.º 005-2013-PRODUCE”, se lee en una parte del comunicado.

Minsa sobre intoxicación por metanol

¿Qué dice Indecopi sobre las bebidas alcohólicas a base de metanol?

El ente regulador Indecopi, se pronunció a través de un breve comunicado enviando algunas recomendaciones para evitar el consumo de estas bebidas.

Indecopi envió recomendaciones por intoxicación por metanol

SEGUIR LEYENDO