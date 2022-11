Germán Leguía considera que Calcaterra “cumple con todos los requisitos” que necesita Universitario

Germán Leguía se refirió a la llegada de Horacio Calcaterra a Universitario de Deportes.

Germán Leguía, exjugador nacional, se animó a hablar sobre varios temas que involucran a Universitario de Deportes. El mercado de fichajes se ha convertido en terreno de nadie y muchos clubes se encuentran en busca de jugadores que puedan llegar a sumar, ya sea por jerarquía o por el buen desempeño mostrado durante la temporada.

Tras ello, uno de los jugadores con mayor reconocimiento en el fútbol peruano no dudó en dar sus apreciaciones sobre la llegada de Horacio Calcaterra al conjunto ‘merengue’. Además, se refirió al presente de Bryan Reyna, quien estaría siendo pretendido por dos equipos de la capital.

“Es un jugador que se crio en Universitario que para mí hizo su mejor campaña ahí. No voy a compararme con él, pero yo regresé a la ‘U’ llamado por Oblitas porque tenían un equipo joven y necesitaban un experimentado para que se apoyen en alguien”, sostuvo Leguía sobre Calcaterra en Radio Ovación.

Te puede interesar: Universitario anunció el fichaje de Horacio Calcaterra hasta el 2025

Asimismo, señaló que es clave contar con un jugador de jerarquía en el plantel e incluso su llegada ayudará a los más jóvenes, quienes tienen mucho por aprender de él. “Necesitas gente joven, pero necesitas apoyarte en un jugador experimentado, y esa es la idea de Compagnucci, tener alguien que vaya con ellos. Calcaterra tiene esas condiciones, es un buen jugador”.

Universitario de Deportes oficializó el fichaje de Horacio Calcaterra

Por otro lado, aseguró que la contratación de nuevos jugadores no es nada sencillo para Universitario, ya que tienen a una empresa acreedora que no los deja trabajar como ellos quisieran. “No es fácil trabajar así. La ‘U’ no campeona hace 10 años. ¿Hace cuánto tiempo tiene dos acreedores? 10 años. ¿Hace cuánto está Gremco molestando? Mucho más”.

Además, siente que clubes como Alianza Lima no tienen la presión de Gremco, es por esto que pueden seguir mejorando y creciendo sin que nadie esté detrás de ellos. “Alianza se salió de eso y es lo que se quiso decir Jean por la billetera, que puede contratar, hacer solo sus planes, no estar defendiéndose de Gremco por todos lados”.

No obstante, reveló que se encuentra muy contento por el trabajo que viene realizando la administración del club. “Se ha logrado llenar el Monumental, se ha logrado hacer lo de Campo Mar de las divisiones menores. Hay que ir pensando en eso para sacar jugadores. Universitario tiene que buscar en sus canteras cuando esté tranquilo”.

Finalmente, manifestó su postura sobre el futuro de Universitario y aseguró que cuando se aclare el tema de Gremco todo mejorará en tienda ‘crema’. “Ganar el 2023 y ganar en el centenario. En enero se debe definir el tema de Gremco y va a haber más tranquilidad y se va a poder trabajar tranquilo, va a ser un club normal como siempre fue la ‘U’ y cuando fue así, fue el más campeón”.

Te puede interesar: Hernán Barcos confirmó que la renovación con Alianza Lima está encaminada

Su mensaje para Bryan Reyna

Demostrando su experiencia y conocimiento, Germán se animó a comentar lo que piensa acerca del futuro de Bryan Reyna, a quien recomendó fichar por el equipo al que él desee ir. “Me pasó con Quevedo, que cuando fuimos a arreglar me hizo el ademán y dijo que tenía una oferta de Alianza. Le dije que vaya para Alianza porque no quería tener a alguien que no se sienta feliz de estar en Universitario”.

Siguiendo esa misma línea, aún no se sabe lo que pasará con el exjugador de Cantolao, pues en los últimos días se rumoreó que ya tendría todo acordado con Alianza Lima, sin embargo, el futbolista de 24 años no estaría contento con la decisión tomada por su representante.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para dar a conocer su punto de vista acerca del Mundial de Qatar 2022. “Estoy en contra de este Mundial. El último partido de la liga fue el domingo pasado, se han juntado el martes y se está viendo en el campo lo que le pasa a Alemania con Japón”.

SEGUIR LEYENDO