Identifican restos de mujer que fue hallado en losa deportiva en SJM con signos de violación

Hallan cadáver de una mujer con signos de haber sido golpeada en SJM

Luego de tres días de haber encontrado el cuerpo de una mujer sin vida en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, la policía pudo identificar a Rosalía Alberca Aguilar, de 26 años, como la víctima del feminicidio.

La mujer presentaba signos de haber sido ultrajada y agredida físicamente, por lo que las primeras sospechas recayeron en su pareja sentimental. Los vecinos de este lugar, mencionaron que vieron a la pareja discutiendo a altas horas de la noche del domingo, pero jamás imaginaron que todo terminaría en una fatalidad.

Según el noticiero de América, la joven y su pareja habían ido juntos a una fiesta de chicha por la zona. Fue cerca de las 4 de la mañana que cámaras de seguridad de una vivienda captaron cómo es que su enamorado la golpeaba y jaloneaba e incluso la tumbó al suelo y la dejó inconsciente. Además, este sujeto también le propinó una serie de puñetazos en rostro y cuerpo.

“Se fue a una fiesta, después no se supo nada más hasta que me llamaron y me dijeron que la encontraron muerta”, precisó Jhony Alberca, hermano de la víctima.

El pariente de la mujer, también contó que su hermana y este sujeto recién habían iniciado la relación y que no sabía que ellos tenían problemas ni que él era agresivo. El presunto feminicida es conocido en Pamplona como el “Flaco” por lo que la Policía Nacional del Perú ha iniciado su búsqueda.

“La Policía dice que tiene una denuncia porque la ha golpeado, yo no sabía, recién me he enterado de que tenía una denuncia”.

Joven asesinada en SJM.

Presunto feminicida fugó

Luego de conocer que el cadáver de una mujer fue encontrado en la losa deportiva de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, la PNP inició con la rápida investigación para reconocer a la víctima y dar con el paradero del responsable del hecho.

Sin embargo, cuando han ido a la casa del presunto asesino, los agentes del orden no lo encontraron. Vecinos aseguraron verlo con una maleta, por lo que se presume que ya se habría fugado.

“No lo han encontrado, creo que el hombre se ha fugado. Incluso se ha llevado todas sus cosas de su cuarto”, sostuvo el hermano de Rosalía.

Más resguardo policial

Los vecinos de la losa deportiva “Ollantay”, mencionaron que este lugar se ha convertido en “una zona roja”, ya que delincuentes ingresen a este espacio recreacional para drogarse, robar y realizar otros tipos de delitos, es por eso que la comunidad de San Juan de Miraflores hace un llamado a las autoridades policiales y municipales para que proteja este lugar y así los jóvenes y niños puedan disfrutar de este espacio sin ningún problema y alejados de la delincuencia que ha tomado las calles de este distrito de Lima Sur.

