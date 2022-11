Concuñado de la ministra de la Mujer a quien denunció por agresión física murió de un infarto

Alfredo González de 33 años fue hallado en la habitación de una de sus hijas en un departamento de La Victoria

Los problemas familiares de la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, saltaron a la luz cuando se difundió un video en el que se ve un enfrentamiento físico entre la integrante del gabinete y la pareja de su hermana, Alfredo González. A poco de cumplirse dos meses del altercado, el hombre de 33 años fue hallado muerto en su departamento y según los médicos se habría tratado de un infarto, pero la familia denuncia irregularidades.

“Encontré a mi primo tirado en la segunda habitación de sus niños. Estaba tirado de pecho abajo”, fueron las palabras de una familiar que prefirió no identificarse ante las cámaras de Latina. Alfredo González deja a dos niñas al amparo de su madre y a una familia que sospecha que el documento que certifica su deceso habría sido alterado. La prima del finado asegura que nunca llegó un fiscal a realizar el levantamiento de cadáver.

“El médico dice una cosa en primera instancia y ahora dice otra. Dice que no, que la familia de su mujer le ha dicho que diga que ha fallecido consumiendo”, indicó la familiar que prefirió no compartir sus datos personales. Además, recalcó que en el cuerpo habían rastros de violencia, pero no han señalado si acaso se podría tratar de una muerte forzada. Los allegados reclaman que no se ha seguido el procedimiento correspondiente tras su muerte.

Alfredo González de 33 años fue señalado de chantajear a la ministra de la Mujer, Claudia Dávila.

“Queremos saber qué cosa pasó con nuestro primo porque de un momento a otro que ella venga a decir que se haga la cremación a las doce del día, sin levantamiento del cadáver … No ha venido el fiscal, solo un policía. En sus manos tiene moretones, su ceja y boca tiene roto”, indicó la prima del fallecido. Por el momento, se maneja la teoría de que la muerte habría sido provocada por un infarto en el miocardio.

Denunció agresión y chantaje

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, denunció que era víctima de agresión y chantaje por parte de su concuñado, luego que se difundiera un video en el que se le observaría golpeando a una persona durante una gresca. A raíz de este hecho, la integrante del Poder Ejecutivo decidió relatar su versión de los hechos.

“He venido a presentar una denuncia porque vengo siendo víctima de chantaje permanente porque yo soy la víctima de agresión en este caso”, declaró a Radio Exitosa. Luego, añadió que todo este problema sucedió cuando, el pasado 1 de octubre, celebraba el cumpleaños de su esposo.

Claudia Dávila, ministra de la Mujer.

“Estábamos ya al final de la reunión sentados en la sala, tranquilos. Estaba mi suegra, mi esposo, un amigo que no se había ido y yo. De pronto, escuchamos gritos desaforados, golpes y llantos. Era del segundo piso que venía la bulla: era la hermana de mi esposo la que estaba pidiendo ayuda”, agregó.

La titular de la cartera de la Mujer mencionó que subió junto a sus familiares a ver qué pasaba y se encontró con una escena a la cual consideró como “desgarradora”. “Ella estaba arranchando a su pequeña niña de cuatro años con su pareja”, añadió.

Dávila agregó que fue agarrar a la menor y llevarla al primer piso para ponerla a buen recaudo, de acuerdo a su versión. “La cargo, le doy agüita, la contengo, porque la niña estaba aterrada, asustada, llorando, no sabía qué pasaba. La abrigo y la pongo a ver televisión. Y como seguía al traqueteo, vuelvo a subir”, comentó.

