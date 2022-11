¿Carrillo o Cueva?: Hinchas de Arabia Saudita escogen quien es mejor

André Carrillo resultó ser el preferido por los árabes con una diferencia de 14-4 sobre Christian Cueva.

Arabia Saudita dio el gran golpe en este Mundial Qatar 2022, ya que vencieron 2-1 a Argentina en la primera fecha del Grupo C. Dicho triunfo demostró que el futbol del Medio Oriente viene creciendo a pasos agigantados, muestra de ello es que los peruanos Christian Cueva y André Carrillo mantuvieron su nivel al recalar en la Liga Profesional Saudí. Los atacantes nacionales se han convertido en figuras estelares en dicho continente y son conocidos por todos los fanáticos, por este motivo, un grupo de árabes se animó a comparar cual era mejor.

Dichos testimonios fueron recopilados mediante un video publicado en la cuenta de TikTok del diario peruano Líbero. Primero se ve a un grupo de locales gritando “¡Carrillo, Carrillo”, luego, cuando comienzan las preguntas uno fanático resaltó que es el mejor futbolista de su campeonato. Finalmente se entrevistaron a 18 aficionados árabes, obteniendo un holgado triunfo para la ‘Culebra’, quien obtuvo 14 votos contra los 4 de ‘Aladino’.

En el video se pudo apreciar que los asiáticos reconocen el apodo de culebra del extremo de la cantera de Alianza Lima y también recuerdan su papel en los títulos de la Champions League de Asia que obtuvo Al Hilal en 2021 y 2019. No obstante, Cueva tampoco se quedó atrás, pese a jugar en un equipo que no pelea tan arriba como Al Fateh, algunos hinchas lo reconocieron como el mejor futbolista peruano que han visto.

Recordemos que Carrillo llegó a Al Hilal tras el Mundial Rusia 2018, en ese tiempo disputó 124 partidos, marcó 26 goles y repartió similar número de asistencias. Además, de los títulos mencionados, ganó 3 Liga Profesional Saudí (2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022), la Copa del Rey de Campeones 2020 y la Supercopa de Arabia Saudita (2018, 2020 y 2022).

Por este motivo guarda un gran cariño por el país, y porque 9 de los 11 futbolistas que vencieron al equipo de Messi, son sus compañeros en Al Hilal. Estos son: Mohammed Al Owais, Saud Abdulhamid, Ali Al Bulaihi, Yasir Al Shahrani, Abdulelah Al Malki, Salman Al Faraj, Mohamed Kanno, Saleh Al Shehri, quien marcó el primero y Salman Al Dawsari, autor del segundo gol. Por este motivo, les dio su apoyo mediante su cuenta de Instagram antes del encuentro y tras la victoria les dedicó otra historia felicitándolos.

Declaraciones del técnico de Arabia Saudita tras triunfo sobre Argentina

Tras la victoria de Arabia Saudita 2-1 sobre Argentina, su técnico Hervé Renard salió a felicitar a sus futbolistas, pero tampoco se durmió en sus laureles y resaltó que su equipo tuvo errores y todavía quedan dos partidos ante Polonia y México:

“Felicito a mis fantásticos jugadores. Esta es una victoria memorable, se quedará en los anales y es por eso por lo que es importante, los astros se alinearon con nosotros. No hay que olvidar que Argentina sigue siendo un equipo fantástico. Solo podremos tener una buena celebración durante 20 minutos y eso es todo, todavía quedan dos partidos. Durante la primera parte no estuve contento porque la presión y la determinación no eran suficientemente buenas y cuando vienes al Mundial tienes que darlo todo. No podemos jugar como lo hicimos en la primera parte”, declaró.

