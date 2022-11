Fiscalía ratifica sentencia contra Vladimiro Montesinos y sus cómplices por compra ilegal de armas

La fiscalía también recordó la adquisición de equipos antimotines para contrarrestar la “Marcha de los Cuatro Suyos”. (EFE/Ernesto Arias/Archivo)

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó la sentencia condenatoria contra Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial del expresidente Alberto Fujimori, en el caso por la compra ilegal de armas suscitado en los años 1999 y 2000.

La Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, representada por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo, informó de dicha medida este domingo 20 de noviembre.

En este escenario, la sentencia no solo fue ratificada contra Montesinos Torres, sino también contra otros cómplices suyos por la adquisición “ilegal de cohetes y equipos antidisturbios” en los periodos anteriormente citados.

De esta manera, las sentencias condenatorias Vladimiro Montesinos Torres; el ex Comandante General EP, José Guillermo Villanueva Ruesta; el ex Jefe del Servicio de Material de Guerra, Carlos Mateo Milicich Torres; y los ex jefes del Comando Logístico EP, Roguer Burgos León y Luis Manuel Delgado de la Paz fueron confirmadas por la comisión del delito de colusión ilegal.

La misma situación viven los extraneus, término que se refiere a los cómplices de un acto punible funcionarial suscitado por aquel que se encuentra en calidad de sujeto público, Orlando Raúl Almeyda Pachas, Óscar Emilio Fernando Benavides Morales, Miguel Edilberto Risco Cornejo.

Mientras tanto, el Ministerio Público también informó que Enrique José Benavides Morales, Jefe del Grupo Económico Benavides Morales, se halla en condición de reo contumaz.

Los mencionados tuvieron participación en la compra de cohetes y municiones para los helicópteros MI17, a través de empresas internacionales de fachada; incidente que se produjo durante la guerra del Cenepa con el Ecuador.

Asimismo, la fiscalía también recordó la adquisición de equipos antimotines para contrarrestar la “Marcha de los Cuatro Suyos”, liderada en aquel entonces por el candidato a la presidencia Alejandro Toledo (más tarde elegido Jefe de Estado). En este sentido, se destacó la sobrevaloración de ambas compras en beneficio económico de los sentenciados.

El expresidente Alejandro Toledo es investigado por el Ministerio Público por presuntos sobornos en el marco del caso Odebrecht.

“Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima logró que se confirme la sentencia contra Vladimiro Montesinos y otros implicados en el caso de compra ilegal de armas entre los años 1999 y 2000″, informó la fiscalía a través de sus canales oficiales.

Montesinos regresó a Base Naval del Callao

El último escándalo en el que estuvo involucrado Montesinos Torres se suscitó a fines del pasado 2021 luego que se conociera, en el ámbito público, que el exasesor podía acceder libremente a llamadas telefónicas con el exterior, ello a pesar que este se encontraba en una institución penitenciaria bajo un presunto férreo control militar.

La situación ocasionó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladara al exhombre de confianza de Alberto Fujimori al penal de Ancón II de Piedras Gordas como una medida sancionatoria por lo ocurrido.

Algunos meses después, sin embargo, Montesinos Torres retornó al centro penal especial de la Base Naval del Callao. En junio de este 2022, tras una disposición de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Ventanilla, el exasesor regresó a su carceleta habitual. Actualmente, el exasesor de la gestión fujimorista continuará en la institución el cumplimiento de su condena.

