Vivian Olivos asegura que la vacancia de Pedro Castillo está cerca pero apenas se han reunido 66 firmas

Vivian Olivos asegura que el presidente Castillo teme asistir al Congreso.

Desde el Congreso se continúa insistiendo en que el presidente Pedro Castillo debe acudir a la Comisión Permanente para defenderse ante el presunto delito de traición a la patria señalado en un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por su parte, la congresista fujimorista Vivian Olivos ha señalado que el jefe de Estado teme acudir al Parlamento ya que su vacancia está cerca de concretarse.

“Pedro Castillo tiene miedo de ir a la Comisión Permanente porque su vacancia está cerca y es una estrategia de él no presentarse para cuidar su imagen ante la llegada de la OEA, una imagen que viene siendo opacada por actos de corrupción en su gestión y en la que estaría involucrado”, declaró la fujimorista al diario Correo; sin embargo, la moción de vacancia contra el jefe de Estado aún no ha sido presentada.

Se sabe que la oposición, motivada por el congresista no agrupado Edward Málaga, inició la recolección de firmas que, si bien han superado las necesarias para dar inicio al trámite, esperan obtener al menos 87 para asegurar los votos en la parte final del proceso. Hasta el momento tan solo se han recolectado 66 firmas en más de un mes de intentos por dar con la meta anunciada.

Son 64 los parlamentarios que hasta el momento no han apoyado con su rúbrica. Algunos como las excompañeras de Málaga, Susel Paredes y Flor Pablo, han dicho que votarán a favor de la vacancia, pero que no firmarán el documento que viene circulando entre los despachos congresales. Desde el lado de los no agrupados, aún quedan cuatro parlamentarios por firmar, incluido Carlos Anderson Ramírez.

Carlos Anderson niega que se busque un golpe contra el gobierno de Pedro Castillo.

Desde Acción Popular, Darwin Espinoza y Raúl Doroteo, señalados como ‘Los Niños’, no han firmado al igual que todos los miembros de Cambio Democrático - Juntos por el Perú. Desde Avanza País, solo uno no ha firmado siendo el presidente del Congreso José Williams quien por su cargo no ha mostrado un apoyo público. Asimismo, los miembros de Integridad y Desarrollo han optado por no firmar el documento.

Alianza para el Progreso ha anunciado que apoyará la medida, aunque solo uno de sus miembros ha decidido no hacerlo. Se trata de la expresidente del Congreso, Lady Camones Soriano. Somos Perú suma tres que no han presentado su rúbrica al igual que Podemos Perú que cuenta con cinco integrantes y ninguno ha mostrado apoyo. Entre ellos se encuentra Enrique Wong, vinculado con el prófugo Juan Silva.

Extiende la mano

Durante más de un año los ciudadanos y ciudadanas peruanas han visto cómo la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se han vuelto cada vez más ásperas. Si bien en repetidas ocasiones se invocó a la unidad entre estos, no se vieron mayores muestras de concretar el diálogo hasta ayer. La congresista de Fuerza Popular, Cruz Zeta, acudió a Palacio de Gobierno y ante autoridades locales llamó al trabajo conjunto.

Pedro Castillo y congresista Cruz Zeta durante evento en Palacio de Gobierno.

La parlamentaria de oposición participó junto a Pedro Castillo de un encuentro con representantes de la región Piura y señaló que los participantes son testigos del compromiso que existe por trabajar a favor de la población. “Acá estamos los que queremos trabajar y los que buscamos de cualquier forma legal la solución a nuestros pueblos”, aseveró la parlamentaria desde el comedor de Palacio.

“No miremos camisetas, acá estamos para trabajar Ejecutivo y Legislativo, la población necesita seguir con la reconstrucción de viviendas y defensas rivereñas. Quiero agradecer esta oportunidad de hacer esta convocatoria y espero que no sea la última señor presidente, si bien pertenecemos a casas políticas diferentes permitamos que estas se conviertan en el hogar de nuestro país”, añadió.

SEGUIR LEYENDO