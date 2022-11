Homenaje a Saúl y Manuel Cornejo en la Casa de la Literatura: más de medio siglo de historia en el rock peruano

El ingreso a la actividad es libre.

La historia del rock hecho en el Perú no podría estar completa sin mencionar a los hermanos Saúl y Manuel Cornejo. Protagonistas directos e indirectos de varias de sus páginas, a lo largo de los últimos 55 años, ambos músicos desarrollaron su creatividad y calidad de interpretación, a través de grabaciones memorables, en agrupaciones musicales como Laghonia y We All Together

Por esta razón, este jueves 17 de noviembre, desde las 6.30 de la tarde, se homenajeará la trayectoria y trabajo musical de los hermanos Cornejo en una nueva reunión del ciclo ‘Diamantes y Pedernales’. La temporada cultural tiene como sede de sus encuentros a la Casa de la Literatura Peruana, ubicado en el Jirón Ancash 207, Lima 15001.

Junto a los talentosos músicos se repasarán momentos de esa historia, iniciada en la década de 1960, con los sonidos de la ‘invasión’ del rock británico y con ese ímpetu juvenil que llevó a numerosos jóvenes peruanos a formar sus propios grupos musicales, a lo largo de las décadas posteriores, abarcando distintos estilos como la psicodelia, el soft rock y el folk rock.

La sesión contará con los testimonios de Saúl y Manuel Cornejo, sin embargo, no serán los únicos en presentarse en la reunión. El homenaje también contará con la intervención de Carlos Torres Rotondo, escritor y autor de ‘Demoler’, el más completo recuento hecho sobre los primeros años del rock peruano.

Por otro lado, se incluirán las reflexiones y hallazgos de Hugo Lévano Gutiérrez, investigador de la cultura popular; artífice del recordado colectivo ‘Sótano Beat’ y de la revista y plataformas virtuales con ese nombre. Lévano también tuvo un destacado desempeño como editor y coordinador de los libros ‘Días Felices’ y ‘Cielo Rock’.

Asimismo, el aporte musical a este homenaje también vendrá de la mano de Piero Bustos, cantautor del grupo Del Pueblo y Del Barrio. El artista interpretará temas de la autoría de los hermanos Cornejo para todos los asistentes del evento. El ingreso a la mencionada actividad es libre.

Trayectoria musical

Los hermanos Saúl y Manuel Cornejo formaron New Juggler Sound, su primer grupo, en 1965. Su sonido estaba influenciado por la denominada invasión británica del rock (protagonizada por Beatles, Rolling Stones, Zombies, Animals, Kinks, Yardbirds, entre otras bandas).

En 1967 hicieron dos discos, con los temas ‘Baby baby’ e ‘I must go’ y ‘Las mil millas de amor’ y ‘Sonrisa de cristal’, respectivamente. A partir de 1968, con algunos cambios en su alineación y una evolución en su estilo musical, New Juggler Sound se convierte en Laghonía, con la que hacen rock psicodélico y graban dos álbumes.

En el segundo de ellos, titulado ‘Etcétera’, sumaron a su rock psicodélico el rock progresivo que entonces empezaba a predominar en el mundo. Tras lanzar esa producción en 1971, la banda se disolvió. Ese año, Saúl y Manuel Cornejo, junto a Carlos Guerrero, Ernesto Samamé y Carlos Salom, forman We All Together, agrupación que tuvo mucho éxito interpretando temas propios y versiones de los grupos ingleses Wings y Badfinger.

Tras tres años de actividad, dos discos de larga duración y un minialbum, la banda se disolvió. Tras ello, en 1975, los hermanos Cornejo emprendieron otro proyecto, denominado Sudamérica, con canciones propias y en castellano, de tinte folk rock. La difícil situación sociopolítica de la época impidió que el grupo perdurara más, dejando para la posteridad un disco con los temas ‘Yo no se señor’ y ‘Contaremos las estrellas’, cortándose una prometedora trayectoria.

Entre 1976 y 1979, los músicos formaron los grupos You y Etc, acercándose al soft rock y la música disco, a la par que realizaban presentaciones en vivo con el Grupo Amigos y la banda Breeze, interpretando temas ajenos en inglés. En 1981, los hermanos Cornejo produjeron y grabaron el álbum del grupo Rollets, con temas pop y soul con el que obtuvieron gran éxito radial y de público. En los últimos años, en su estudio de grabación, estos músicos han trabajado con gran número de artistas locales, entre ellos, Pedro Suárez-Vértiz.

