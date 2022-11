Hemofilia: desabastecimiento de medicamentos afecta a 17 pacientes en hospital Las Mercedes de Chiclayo

Desabastecimiento de medicamentos perjudica a 17 pacientes. Foto: Andina/Composición Infobae

El desabastecimiento del medicamento de factor VIII en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo estaría afectando a 17 pacientes que fueron diagnosticados con hemofilia tipo A. Esta situación se da desde hace 20 días aproximadamente, así lo confirmó el director del nosocomio.

“El problema con la hemofilia de los reactivos para el fármaco de factor VIII hace falta desde hace tres semanas. Es un desabastecimiento nacional, solamente lo compra el programa de Lima nivel de Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos). O sea, no es algo que nosotros solucionemos, porque no hay dónde vendan. En forma particular, se tendría que ver una alternativa, es una caída de un proceso a nivel internacional”, relató el doctor Elmer Delgado, director del nosocomio, a Exitosa.

Además, indicó que los pacientes con hemofilia no solo son de Chiclayo, sino también de Cajamarca y Amazonas. Asimismo, ante la consulta de cuándo estarán llegando los medicamentos, indicó que aún no le han brindado fecha exacta del abastecimiento. “Estos pacientes necesitan con urgencias estos reactivos, porque es pieza clave para su tratamiento y estabilidad para su salud”, agregó al medio.

“La información que tenemos es que la empresa que ganó la licitación para la entrega del factor VIII al Perú se ubica en la zona de conflicto de Ucrania y Rusia, por lo que no hay una solución a corto plazo para este problema”, señaló Delgado.

¿Qué es la hemofilia?

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, la hemofilia es una enfermedad donde la sangre no coagula de manera correcta, porque no hay suficientes proteínas. Es decir, en caso tengas un sangrado, este durará más tiempo de lo que tendría que darse al presentar este tipo de trastorno.

Asimismo, precisan que no existe problema con cortes de longitud pequeña, pero sí con lo que puede causar un sangrado interno, dado que dañará los órganos sin evitar que este coagule. Las mujeres son más propensas a presentar este tipo de enfermedad, como también si cuentas con un familiar que presente dicho trastorno, serás más propenso.

“La hemofilia es una enfermedad con la que nace una persona, falta un factor de coagulación y la persona puede morir desangrada. E inclusive son comunes los hematomas que se producen en los pacientes y también pequeños puntitos rojos en el cuerpo cuando el factor está ausente”, explicó el médico infectólogo, Juan Villena, a Exitosa.

