El día a día de María Rodríguez, limpiadora de las calles de Magdalena del Mar

También trabajó como limpiadora en clínicas.

Las calles amanecen limpias, pero muchas veces no nos percatamos cómo fue el proceso de limpieza. Muchas veces no le tomamos interés a los que cuidan nuestros parques o veredas en las desoladas noches y apresuramos el paso, en un espacio limpio, para hacer los quéhaceres del día a día. En el distrito de Magdalena del Mar, María Concepción Rodríguez se encarga precisamente de limpiar las calles, un trabajo que la dignifica como mujer, pero al que le teme a veces.

“Alguna vez sentí vergüenza, pero eso pasa, trabajo es trabajo, esto dignifica. Esto nos da para comer, para estar bien”, comenta orgullosa la mujer peruana, que empieza su trabajo a las 10:00 de la noche y culmina a las 6:00 de la mañana, en entrevista con Marca Lima Oficial. “El trabajo es duro, además de peligroso”, detalla.

Este parque se encuentra en la plaza Túpac Amaru, la cual está ubicada frente a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, muy cerca del conocido mercado de Magdalena. En el centro, hay un monumento de bronce en honor a José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. La escultura también representa al santuario de Machu Picchu y Sacsayhuamán. Este es uno de los parques más emblemáticos del distrito. Además, cuenta con juegos infantiles.

Trabaja en horas de la madrugada en el distrito de Magdalena del Mar.

Trabajar de madrugada en las calles de Lima es complicado y, sobre todo, peligroso. Como bien resalta ella, existen varios escenarios en los que su vida peligra mientras limpia las calles del parque. Aunque no ha sufrido robos, sí los ha presenciado y hasta los ha evitado.

“Nosotros como limpiadores trabajamos en tres turnos: mañana, tarde y noche. Yo entro en la noche. En la madrugada, a veces entre 1 y 2 de la mañana, hay borrachos, hay locos, hay drogadictos, hay de todo, uno no sabe lo que le puede pasar. Nos enfrentamos desgraciadamente a todo eso. Ladrones no, aunque hay algunos que se quedan dormidos y les roban su celular, yo los he espantado, ‘¡Oye, qué haces!’”, relata María.

Ella ha presenciado robos y algunas veces los ha evitado.

Durante muchos años, María Rodríguez ha sumado experiencias como limpiadora en otros lugares, por lo que no se le complica el empleo actual. Cuenta las técnicas que usa para agilizar la limpieza en una de las plazas más concurridas en Magdalena.

“Hay técnicas para barrer. Arrastramos la basura, las hojas más que nada. A mí que me toca el parque Túpac Amaru, que es grande, el que está en el mercado, todas las hojas se esparcen, entonces lo jalo y lo junto, y luego recojo con la escoba y el recogedor. He limpiado clínicas, he limpiado pistas grandes, ya no me es difícil”, cuenta Rodríguez, que tiene el tacho número 70.

Existen tres turnos para los limpiadores de Magdalena del Mar: mañana, tarde y noche, y María entra en la noche. VIDEO: Lima Marca Oficial.

Actualidad del distrito de Magdalena

Luego de las recientes elecciones municipales 2022, Francis Allison ganó con un 48,2% y será elcalde por quinta vez en este distrito, tomando el mando de Carlomagno Chacón Gómez. El candidato de Alianza para el Progreso ganó por primera vez la alcaldía en el 2022 con un 32,9% de votos, con la alianza electoral Unidad Nacional, conformada por el Partido Popular Cristiano, Solidaridad Nacional y Unión de Centro Democrático.

En el 2006 fue reelegido con el 66,6% de votos; sin embargo, en el 2009, antes de terminar su periodo edil, renunció al cargo para asumir el Ministerio de Vivienda y Saneamiento durante el gobierno de Alan García. Nuevamente, en el 2010, ganó la alcaldía con un 52,06% de votos. Y, finalmente, en el 2014 volvió a ser reelegido como burgomaestre. En ambos escenario participó con su organización local Magdalena Avanza.

