Franco Zanelatto habló de Alianza Lima tras proceso de nacionalización: “Es una alegría llegar al bicampeón peruano”

Alianza Lima viene planificando lo que será la temporada 2023. Y es que a pesar de haber salido campeón este año, la dirigencia no se duerme en sus laureles y apunta a mejorar el plantel para conseguir el tricampeonato nacional y competir en la Copa Libertadores. En ese sentido, el primer ‘fichaje’ es Franco Zanelatto, quien regresa al club tras jugar cedido en Alianza Atlético y está a poco de recibir su nacionalización peruana.

Justamente, el atacante de origen paraguayo se expresó por este acontecimiento y manifestó su alegría por obtener su DNI. “Muy contento porque lo venía buscando desde hace tiempo. Si bien no nací acá, me siento un peruano más, estoy acá desde los nueve años. Tengo mi novia acá, mis amigos peruanos. Estoy esperando la ceremonia final y que me den el DNI”, comentó en entrevista para Radio Ovación.

“Agradecer por el cariño que recibí toda mi vida que estoy aquí desde chico. Ahora sí, oficialmente, voy a ser un peruano más”, agregó.

De la misma manera, tuvo palabras sobre su regreso al club ‘blanquiazul’, al cual le llenó de elogios. “Es una alegría inmensa poder llegar al equipo bicampeón, al más grande del Perú. Es una responsabilidad inmensa y un desafío muy grande pero obviamente lo tomo de la mejor manera y esperando el año que viene”, sostuvo.

Confirmación de parte de Migraciones

Como mencionó el propio futbolista, solo restan detalles para que su nacionalización se concrete, la misma que fue dada a conocer por Migraciones Perú, a través de sus redes sociales. “El futbolista profesional Franco Zanelatto Téllez acudió a Migraciones Perú en Breña para firmar su título de nacionalidad, fase final del proceso de naturalización. En los próximos días será citado para participar en la ceremonia de juramentación”, indicó la entidad nacional.

Recordemos que Franco Zanelatto firmó por Alianza Atlético a modo de préstamo desde Alianza Lima. La institución ‘victoriana’ lo contrató tras sus buenas actuaciones con la Universidad San Martín, con la que disputó 34 partidos, en los que marcó cinco goles y brindó una asistencia.

Esos números llamaron captaron la atención de Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima, aunque estos últimos presentaron una oferta superior y se hicieron con sus servicios. El hecho de no ser peruano le quitó chances de integrar el plantel de este año, por lo que fue cedido al cuadro de Sullana.

Temporada de Franco Zanelatto en Alianza Atlético

El extremo de 22 años llegó a Alianza Atlético por pedido del técnico Mario Viera. El uruguayo le dio continuidad y muchos minutos. En esa línea, su crecimiento fue notable, lo cual se puede comprobar en los siete goles y tres asistencias que llevó a cabo en los 28 encuentros jugados.

Pero su trascendencia fue más allá de los números, ya que demostró las cualidades que sorprendieron en sus primeros partidos en la Primera División: atrevimiento, gran derroche físico, hábil en el uno contra uno y excelente capacidad para regatear a su marcador.

Utilidad en Alianza Lima

La presencia de Franco Zanelatto en Alianza Lima para el próximo año es un hecho. Lo confirmo el propio José Bellina, director deportivo del club ‘íntimo’, en una reciente entrevista para RPP Deportes. Y es que la intención de la dirigencia es rejuvenecer el plantel con miras a disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Además, los extremos son zonas que son ocupadas por Darlin Leiton, Óscar Pinto, Pablo Lavandeira (suele rotar en varias posiciones) y Arley Rodríguez, aunque el ecuatoriano podría salir ante la falta de minutos, al igual que el colombiano. Por ende, considerando la proyección de ‘Zane’, podría ser de mucha utilidad para el técnico Guillermo Salas, ya que se desenvuelve por ambos costados.

