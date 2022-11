Hernán Barcos reconoció el apoyo de los hinchas en título de Liga 1: “A Alianza Lima lo hace grande su gente”

El 'Pirata' se expresó por esta consagración con los 'blanquiazules' y agradeció el apoyo de los hinchas. (Video: GOLPERU)

Alianza Lima se consagró campeón de la Liga 1 2022 luego de vencer a Melgar de Arequipa con el marcador global de 2-1. Fue en el partido de vuelta que, gracias a los tantos de Yordi Vílchez y Pablo Lavandeira, que los ‘blanquiazules’ se impusieron para obtener el ansiado bicampeonato. Pero parte de este éxito se debe al apoyo de la hinchada, que estuvo en todo momento con el equipo. En ese sentido, Hernán Barcos reconoció este gesto y aclaró que los aficionados hacen grande al club.

Antes de ello, el atacante recordó cuando fichó por el elenco ‘íntimo’ a inicios del año pasado y no esperó vivir estos logros. “Fue algo hermoso. En un club como Alianza no dudé mucho en venir. Si me preguntaban que iba a vivir todo esto, soñando todo esto, obviamente que iba a ser bien difícil. Pero estamos muy felices. Es un club enorme que lo ha demostrado en todos estos años. Tenemos muchas metas todavía por delante y esperemos poder continuar mucho tiempo. Ahora a disfrutar de este bicampeonato, que tanto nosotros como nuestras familias y nuestra gente lo merecen”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

De la misma manera, aseguró que en este cotejo de vuelta no estuvo en plenas condiciones, pero que igualmente quiso aportar. “No entrené. Tuve el problema en la espalda. Estuve poniéndome cosas para poder llegar y por suerte pude jugar y completar el partido. No estuve al 100%, pero pude ayudar al grupo en lo que se pudo”, señaló.

Exigencia en Alianza Lima

Uno de los temas que abordó fue la exigencia que se vive en Alianza Lima, dando a entender que es parte de una entidad grande y que, desde un primer momento, confió en la remontada ante el ‘Dominó’. “Estar en un club como Alianza Lima, sea femenino, menores, voleibol, lo que sea, tienes la necesidad de ganar porque es lo que te exige esta institución y la gente. Entonces, nosotros tenemos el compromiso desde el primer día. Hace unos días publiqué después del partido que yo elijo creer, elijo acreditar en lo que trabajamos y pensamos”, comentó.

Hernán Barcos y su mensaje motivacional tras derrota de Alianza Lima ante Melgar en la final ida de Liga 1 2022.

Apoyo de los hinchas

El ‘jugador número 12′, tal y como se le conoce a la afición de cualquier equipo, fue fundamental en esta final para que los ‘victorianos’ consigan el triunfo. Y es que un aproximado de 30 mil personas se dieron cita en el estadio Alejandro Villanueva para ver a su elenco salir campeón. “Nuestra gente nos apoyó en todo el año. En las buenas, en las malas, en las más o menos estuvo siempre. No fue hoy solamente que hubo más de 30 mil personas y eso es lo lindo de estar aquí. Alianza lo hace grande su gente”, sostuvo.

“La felicidad de tener a nuestra gente al lado, que puedan vivir este sueño de todos de ser campeón. Sabíamos que la teníamos difícil, vinimos con un resultado adverso, pero cada uno sabíamos que le íbamos a dar vuelta. Salió demostrado”, agregó.

Factor clave para el título

Para finalizar, el ‘Pirata’ mencionó el factor clave que fue decisivo para esta consagración a nivel nacional. “La unión del grupo, los dirigentes y la gente. Ante las adversidades estuvimos unidos”, concluyó.

Hernán Barcos mostró un nivel notable a lo largo de la Liga 1 2022 con la camiseta de Alianza Lima. Jugó un total de 33 partidos, en los que anotó 18 goles y brindó 5 asistencias. Semana tras semana exhibió su jerarquía como delantero, que en este caso, le sirvió a los ‘blanquiazules’ para coronarse campeones nacionales.

Tremendo lo hecho por los aficionados 'blanquiazules' en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. (Video: GOLPERU).

