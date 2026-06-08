Elecciones 2026: No habrá clases en colegios que fueron locales de votación

Una persona se acerca a la mesa electoral en un colegio electoral el día de la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Un día luego de la jornada electoral de segunda vuelta, los colegios que fueron utilizados como centros de votación no podrán retomar sus actividades académicas debido a una disposción del Ministerio de Educación que afecta a un total de 10.131 colegios públicos y privados.

La medida rige en las instituciones educativas de todo el país que quedaron a disposición exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales desde el viernes 5 hasta hoy, lunes 8 de junio, según informó el Minedu.

El ministerio sostuvo en el comunicado que la disposición tenía el objetivo de garantizar el desarrollo de la jornada electoral del domingo 7 de junio en todo el Perú, cuando miles de ciudadanos acudieron a votar en locales escolares habilitados como centros de votación.

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Recuperación de clases será presencial

El Minedu dispuso que la reposición de clases se haga de manera presencial para asegurar el cumplimiento de las horas pedagógicas previstas para el año escolar. Mediante el Oficio N.° 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, el ministerio dispuso que las instituciones educativas habilitadas como centros de votación recuperen “obligatoriamente las horas efectivas de clase de manera presencial“, según señaló en el comunicado.

El Minedu afirmó que “garantiza la entrega de los locales de votación de manera oportuna, así como la recuperación de clases de los escolares de manera presencial”.

El comunicado también indicó que, al finalizar el proceso electoral, los directores de las instituciones educativas deberán verificar que los ambientes sean devueltos en las mismas condiciones en que fueron entregados, de acuerdo con lo dispuesto por la cartera educativa en la comunicación oficial.

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Conteo rápido: empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

El conteo rápido de Ipsos Perú y Transparencia, basado en una muestra representativa nacional y del extranjero, arrojó un escenario de empate técnico. El estudio, realizado sobre 1,037 actas con un nivel de confianza del 95%, atribuyó a Roberto Sánchez el 50.3% de los votos válidos y a Keiko Fujimori el 49.7%, dentro de un margen de error de +/- 1.9%. En Lima, Fujimori lideró con 63.6%, mientras que en regiones Sánchez obtuvo 57.4%. Las zonas urbanas favorecieron a Fujimori y las rurales a Sánchez.

Durante la jornada, Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a la vigilancia internacional, subrayando que “sea cual sea el resultado, lo reconoceremos”. La candidata de Fuerza Popular instó a sus personeros a defender cada voto y pidió a la comunidad internacional permanecer atenta al desarrollo y transparencia del proceso. Fujimori calificó la situación como un “empate técnico” y reiteró la importancia de la serenidad y la confianza en las autoridades electorales.

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Por su parte, Roberto Sánchez celebró los resultados preliminares del conteo rápido en la plaza San Martín, donde vinculó la jornada con la “recuperación de la democracia” y aseguró: “Hoy empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso”. El candidato de Juntos por el Perú rechazó nuevamente las acusaciones de fraude y pidió a sus representantes de mesa resguardar el proceso. Sánchez optó por esperar los resultados finales en el penal de Barbadillo, donde visitó al expresidente Pedro Castillo.