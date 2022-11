Endometriosis: ¿Qué es y cómo detectar el mal por el que le extirparon el útero a la periodista Lorena Álvarez?

La conductora de Latina Noticias apareció en sus redes sociales postrada en una camilla.

El delicado estado de salud de la periodista peruana Lorena Álvarez captó la atención de la población, tras conocerse la lamentable noticia que por complicaciones con una endometriosis se le tuvo que extirpar el útero.

“No muchos sabían que me iba a operar, estaba programado, pero lo había mantenido con cierta reserva. Les cuento un poco en corto, me han hecho una histerectomía, me han sacado el útero, nadie planea a los 38 años que le saquen el útero, pero es lo que me tocó”, relató la conductora de Latina Noticias, a través de sus redes sociales, desde la cama de una clínica.

Lorena Álvarez revela que le sacaron el útero. La periodista agradeció el apoyo y cariño del público. Instagram

De acuerdo a expertos en salud, la endometriosis puede presentarse muchas veces en mujeres o niñas de manera “silenciosa”, pues se puede estar padeciéndola sin que una se dé realmente cuenta.

El caso de Lorena Álvarez ha motivado que muchas mujeres se pregunten: ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo se le puede detectar a tiempo? y ¿Tiene cura?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis tiene un proceso de “evolución imprevisible”, y representa una enfermedad que afecta al 10 % (190 millones) de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo.

Por información de la OMS se sabe que es una afección crónica que se caracteriza por el crecimiento de un tejido que se sitúa fuera del útero, y puede asentarse en cualquier lugar del abdomen, provocando malestares asociados al dolor y la infertilidad.

¿Qué es una histerectomía?

Para no poner en riesgo la salud de la periodista, sus médicos tratantes procedieron con una histerectomía, que -según la organización estadounidense Stanford Medicine Children’s Health- consiste en la extirpación quirúrgica, total o en parte, del útero y también de otros órganos.

Como respuesta a algunos casos de endometriosis, los médicos responden con una histerectomía.

“La histerectomía total consiste en la extirpación del útero completo, incluido el fundus (parte del útero localizada por encima de las aberturas de las trompas de Falopio) y el cuello uterino, pero no los ovarios. Este es el tipo más común de histerectomía”, se lee en su página.

¿Cómo se detecta a tiempo?

Los médicos aconsejan que si la persona siente molestias o dolores frecuentes durante sus periodos menstruales, debe acudir a un centro de salud para descartar que se esté padeciendo esta enfermedad.

Señalan que la endometriosis se puede detectar mediante exámenes pélvicos para descartar la presencia de quistes o cicatrices, lo que puede significar un alivio de los síntomas a través de medicamentos y cirugía.

En la actualidad, según los expertos, el procedimiento quirúrgico más seguro para localizar una endometriosis se llama laparoscopia, que consiste en introducir un tubo delgado en el abdomen para buscar los tejidos que puedan estar complicando la salud de la paciente.

Hace algunas semanas se conoció que la actriz peruana Madgyel Ugaz también sufrió de endometriosis.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas comunes de la endometriosis están:

Los calambres menstruales dolorosos o incluso debilitantes, que pueden empeorar con el tiempo

Dolor durante las relaciones sexuales

Dolor en el intestino o la parte baja del abdomen

Movimientos intestinales dolorosos o micción dolorosa durante los períodos menstruales

Períodos menstruales abundantes

Manchado premenstrual o sangrado entre períodos

Problemas para quedar embarazada

Además, las mujeres con endometriosis pueden tener el síndrome de vejiga dolorosa, síntomas digestivos o gastrointestinales similares a un trastorno intestinal, así como fatiga o falta de energía.

La cantante de reguetón Larissa de Macedo, más conocida como Anitta, ha sido otra víctima de la endometriosis.

¿Tiene cura la endometriosis?

Los especialistas en salud informan que esta enfermedad no tiene cura, pero puede tratarse de acuerdo a la magnitud de los síntomas en la persona.

En caso de síntomas leves, es probable que el doctor recete analgésicos para suavizar y mitigar los síntomas.

Pero si se tratase de una endometriosis severa, la opción de la operación es la más recurrente y necesaria con la finalidad de extraer el tejido benigno y disminuir los malestares.

