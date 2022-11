Sebastián Abreu será el entrenador de César Vallejo en la Liga 1 2023

Sebastián Abreu dirigirá a César Vallejo en la Primera División Peruana en 2023.

Un mundialista participará en la Liga 1 en 2023. Se trata de Sebastián Abreu, quien llegó a un acuerdo con la Universidad César Vallejo para ser su entrenador y tomará el lugar de José ‘Chemo’ del Solar. De esta forma, el exfutbolista uruguayo tendrá su quinta experiencia desde el banquillo.

A falta de la oficialización por parte del club trujillano, el periodista Gustavo Peralta confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. Además, el comunicador manifestó la fecha en la que arrancará la era del popular ‘Loco’ al mando de los ‘poetas’. “Inicia la pretemporada el 15 de diciembre”.

Sebastián Abreu será el tercer entrenador uruguayo en la Primera División Peruana 2023 hasta el momento, pues sus compatriotas Alejandro Apud y Mario Viera estarán al mando de Academia Cantolao y Carlos A. Mannucci, correspondientemente.

La experiencia del ‘Loco’

El ‘charrúa’ a diferencia a su larga trayectoria como jugador, en la cual vistió muchas camisetas a nivel mundial, no tiene mucho recorrido como entrenador, apenas ha estado en el banquillo de cuatro escuadras. Eso sí, no solo ha dirigido en su país.

Su carrera inició en Santa Tecla, club de El Salvador, en 2019. Esa vez fue elegido como técnico interino y a la vez se desempañaba como delantero. Lo mismo ocurrió en Boston River de Uruguay al año siguiente.

No obstante, después de colgar los botines con la camiseta de Sud América, asumió la responsabilidad de Always Ready en 2022. No le fue como esperaba y tuvo que dejar el cargo por una decisión personal. Solo dirigió cinco partidos, en los cuales ganó uno, empató y perdió dos.

Ahora último, en mayo de 2022, Abreu fue presentado como flamante director técnico de Paysandú Fútbol Club, equipo que participa en la primera división amateur, es decir tercera categoría del campeonato de Uruguay.

Sus palabras para Reynoso

Hace poco de un mes, Sebastián Abreu se refirió a la era de Juan Reynoso en la selección peruana, quien fuese su compañero en Cruz Azul de México en su etapa como futbolista. Ambos coincidieron en la ‘máquina ‘cementera’ en 2002-2003.

“Desearle lo mejor, que pueda darle continuidad al equipo. Eso es parte de la inteligencia de los entrenadores, aprovechar todo lo bueno que se venía realizando con Ricardo Gareca y mejorarlo. Ya se consolidó y construyó algo que hay que cuidar mucho”, expresó en conversación con Movistar Deportes.

Ahora el ‘Loco’ y el ‘Cabezón’, a partir del 2023, podrán trabajar de la mano para el beneficio de la ‘bicolor’. El uruguayo colaborará con el técnico nacional con el reporte de sus pupilos. Por el momento, Carlos Ascues es el único jugador de César Vallejo considerado en la ‘blanquirroja’.

El exfutbolista respondió las dudas de la prensa local. Entre ellas, sobre la decisión de colocar a Juan Reynoso en el puesto de DT. Asimismo, habló sobre los futbolistas jóvenes (Video: Movistar Deportes)

