A horas de inaugurarse Pasamayito, reportan primer accidente en vía que une SJL y Comas

Camión que se volcó en la vía 'Pasamayito' dejó sin luz varias cuadras. Video: Latina

A solo horas de que las autoridades inauguraron la vía Pasamayito, la carretera que conecta a los ditritos de Comas y SJL se convirtió en escenario de un violento accidente que despertó las críticas de esta nueva autopista en Lima.

De acuerdo a la información reunida por Latina, el hecho ocurrió en la entrada de la pista, que cubre la sexta zona de Collique. Alrededor de las nueve de la noche, el conductor de un camión de mercadería -a quien se le habría vaciado los frenos- se despistó en una curva, lo cual ocasionó que impacte el vehículo contra un poste de alumbrado público.

Los heridos que dejó este impacto fueron trasladados al Hospital Sergio Bernales. Como evidencia del suceso, el transporte destrozado quedó en el lugar para que sea remolcado a la brevedad. Como parte de las primeras acciones, se tuvo que suspender el servicio de alumbrado eléctrico en la zona, afectando a las familias vecinas.

El camión dio varias vueltas de campana producto del desvío. Uno de los testigos indicó que el descontrol al pasar por un rompe muelle originó este desastre.

La nueva vía 'Pasamayito' sufrió su primer accidente. Video: Latina

Vecinos se sienten inseguros

Las reacciones de los habitantes no tardaron. Estos expresaron su malestar por lo ocurrido, señalando que no se ha tomado en cuenta la protección que debería tener la vía para proteger a los transeúntes, residente y a los mismos conductores que circularán. Fueron ellos los que brindaron los primeros auxilios a los afectados. “Muchos menores juegan cerca y pueden suceder más accidente. El camión ha volado hasta allá al no tener un muro o soporte de contención”, manifestó uno de los presentes.

Algunos precisaron que este no es el primer hecho que ocurre en la pista recientemente estrenada. Detallaron que días previos, una moto se descarriló, y casi provoca un accidente, poniendo en riesgo a un grupo de niños.

Pasamayito une Comas y San Juan de Lurigancho en 30 minutos tiene 27 camellones o reductores de velocidad.

Camión se despistó en inaugurada vía de Pasamayito.

¿Cuál es la velocidad máxima en Pasamayito?

La vía, que se llamará Av. Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se extiende a lo largo de 9 kilómetros. Cuenta con carriles de ida y vuelta, además de veredas de concreto. Debido a su geometría vial, la velocidad máxima permitida en Pasamayito es de 30 kilómetros por hora en las curvas y hasta 50 kilómetros por hora en los tramos rectos.

Para su ejecución se consideró la implementación de muros de contención para garantizar la estabilidad del terreno y mitigar riesgos de caídas en las laderas de los cerros

El ingeniero César Fernández, coordinador de la obra, comentó a Andina que los conductores deben respetar las señales reguladoras para evitar accidentes de tránsito o atropellos.

Seguir leyendo