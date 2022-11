Minsa no descarta que incremento de casos COVID-19 puede hacerse exponencial si no se toman medidas necesarias

Imagen de archivo de gente caminando en una calle atestada mientras aumentan los nuevos casos de COVID-19, impulsados por la variante ómicron, en Lima, Perú. 12 de enero, 2022. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Crecen las alarmas por los contagios de casos COVID-19, sobre todo en 7 regiones del Perú. Ante esto, el Ministerio de Salud ha hecho un llamado a toda la población para que no bajen la guardia y sigan cumpliendo con los protocolos establecidos a fin de frenar la propagación del virus.

Sin embargo, tras las cifras y los reportes, el Minsa no descarta que en las próximas semanas haya un incremento aún más visible en casos de contagios. Como se recuerda, las regiones de Arequipa, Loreto, Cusco, Áncash e Ica, así como en las provincias de Lima Metropolitana y el Callao, presentan un incremento al menos durante tres semanas consecutivas.

Ante esto, Alexis Holguín, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa señaló que el aumento de contagios “puede ser temporal” o “podría seguir y hacerse exponencial en las próximas semanas de no tomarse las medidas necesarias”.

“Sea o no sea una quinta ola, la única forma de prevención son las mismas: nuevamente sus mascarillas, buscar espacios abiertos. Si de todas maneras me faltan mis dosis de vacuna, vacunarme para protegerme de enfermedad severa o cuadros graves”, explicó.

No hay incremento de hospitalización

El funcionario del Minsa, manifestó que pese a los incrementos de contagios no se ha elevado las hospitalizaciones ni muertes por COVID-19. Sin embargo, hizo un llamado a la población para que continúen con su esquema de vacunaciones.

Foto: Agencia Andina.

Algo que hay que tener muy claro, explicó el especialista, es que la COVID-19 no se ha ido, es un virus aún muy presente en nuestro país, es por eso que aún tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los demás, sobre todo a los adultos mayores y manifestó que si las personas no están vacunadas, esta sigue siendo una enfermedad severa.

“Hasta el momento, no hemos tenido incremento de hospitalizaciones, solo de casos. Esto es lo que nos dice: no bajemos la guardia, estate atento, sigue usando tus medidas de protección. Si yo entro a un lugar cerrado con muchas personas no ventilado, uso mis mascarillas; si tengo síntomas respiratorios, uso mis mascarillas y acudo a un punto de diagnóstico. En nuestras redes del Minsa pueden encontrar cuáles son los puntos y los horarios de atención, son exámenes que los puedo tener gratuitamente y, en poco tiempo, tener mis resultados”, señaló.

“La COVID no se ha ido, eso lo sabíamos siempre, sigan protegiéndose, completen sus vacunas para evitar cuadros severos”, añadió el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa.

Recordemos que el último jueves 10 de noviembre, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud informó que se ha emitido una alerta epidemiológica por el incremento de contagios de Covid-19 en el territorio nacional.

Perú registró cero muertes por Covid-19 por primera vez desde el inicio de la pandemia. (Andina)

El médico epidemiólogo César Cárcamo sostuvo que el país estaría a puertas de la quinta ola de casos Covid-19, por lo que aconsejó a la población continuar con las medidas de bioseguridad, como la vacunación y el uso de mascarilla.

“El virus mismo no enferma tanto como antes, sin embargo, puede causar todavía la muerte en un porcentaje menor de personas. Entonces, no es tan malo como antes, pero sigue haciendo daño y hay que evitarlo”, señaló el especialista en diálogo con TV Perú.

