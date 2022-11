“Sabemos que nuestras vidas no valen”: representante de las trabajadoras sexuales habló sobre las amenazas

La representante de las trabajadoras sexuales pidió protección. Video: Panamericana Televisión

Las trabajadoras sexuales en el Perú son atacadas, asesinadas y desaparecidas en plena calle. Actualmente viven un infierno porque las mafias les piden hasta 200 soles de cupo semanalmente para dejarlas trabajar, como denunció la activista Ana Paco, a quien unos delincuentes de nacionalidad extranjera han llegado hasta su domicilio en San Martín de Porres para amenazarla.

En la mañana de este jueves, Paco decidió no presentarse a un segmento de Buenos días, Perú por su seguridad. Quien sí estuvo fue la representante de las trabajadoras sexuales, Ángela Villón, para pedir a las autoridades mejores leyes para mejorar este sector vulnerable.

Según la también excandidata al Congreso hay más de 70 trabajadoras sexuales asesinadas en el país hasta ahora. “Nos están matando, desaparecemos y a nadie le importa. Estamos hablando de todos los lugares de trabajo sexual, que no se salva uno solo de la extorsión y amenazas. Nosotras tuvimos un plantón frente al Ministerio del Interior. Pedimos que se forme una comisión especializada para la desaparición de estas mafias”, mencionó.

Villón dijo que el Gobierno no puede dejarlas a su suerte ya que, tal como indica la Constitución la prostitución no está tipificada como delito por el Código Penal, por lo que no es una actividad ilícita, así que deben tener protección constitucional y legal.

Representante de las trabajadoras sexuales manifestó que las autoridades nunca hacen nada por defenderlas. Video: Panamericana Televisión

“Le preguntamos al Gobierno, queremos saber hasta cuándo tenemos que esperar, cuántos cadáveres más de nosotras necesita. La semana pasada (una de nosotras) sufrió un atentado en su casa donde vive con sus hijos. Denunció a su agresor, no le quisieron recibir la denuncia, le dijeron que eso de las mafias es mentira. Sabemos que nuestras vidas no vale”, expresó.

Villón agregó que, si bien hay mafias extranjeras que les están cobrando cupos, este problema siempre ha sucedido. “El trabajo sexual en el Perú no es delito (..) somos seres humanos y hace un servicio a la comunidad”, expuso.

Muchas de las trabajadoras sexuales sufren constantes maltratos de los proxenetas y autoridades como los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que no le ofrecen la protección que deberían tener. Ahora se suman las mafias que las explotan y extorsionan, terminando asesinándolas si no pagan el cupo.

Para la activista, la única solución es que se forme una comisión especializada para que tomen sus denuncias porque “hay más de 70 trabajadoras sexuales asesinadas y muchas desaparecidas”.

Finalmente, la excandidata al Parlamento exigió que el ministro del Interior, Willy Huerta, tome cartas en el asunto debido a que " somos seres humanos y no están matando”.

